Roccapiemonte: 60mila euro per il campo sportivo “Ravaschieri”

Roccapiemonte: il Comune ha ottenuto dalla Regione Campania di un finanziamento di 60 mila euro, nell’ambito dei fondi residui per le Summer Universiadi 2019, con il quale l’Ente effettuerà interventi sull’impianto sportivo “Duca Enzo Fieschi Ravaschieri”.

Il Comune è stato individuato tra quelli meritevoli di finanziamento per la presenza di società che partecipa al Campionato Regionale di “Promozione” e al torneo Juniores Under 19 Elite, che necessita dell’utilizzo della struttura Ravaschieri.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Carmine Pagano che ha così commentato: “Vanno fatto i complimenti all’assessore Roberto Fabbricatore che, senza perdersi d’animo, ha sempre creduto nella possibilità di conseguire questo risultato, e al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Mario Ferrante che ha avviato e seguito l’iter per la presentazione della manifestazione di interesse. Con questo finanziamento si potranno effettuare interventi di rifacimento del campo sportivo Ravaschieri con l’adeguamento della struttura alle previste norme di sicurezza e tecniche per l’ottenimento dell’omologazione”.

“Sulla candidatura di Roccapiemonte per partecipare a questo avviso regionale, non ho mai avuto dubbi. – ha dichiarato l’assessore Fabbricatore – Abbiamo lavorato con costanza, con abnegazione, perché sapevamo che potevano esserci tutte le condizioni per ottenere il finanziamento. Continuiamo a lavorare per migliorare la nostra città ed uno degli obiettivi, sotto l’aspetto sportivo e sociale, è il recupero del campo sportivo locale. Il Sindaco Pagano e questa Amministrazione, proseguono in un lavoro che guarda ai fatti concreti, realizzabili, e non alle chiacchiere ed alle polemiche effimere che lasciano il tempo che trovano”.