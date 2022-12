Roberto Martinez guarda al Mondial de Debels: “Dopo l’amichevole contro l’Egitto sapevo che non eravamo pronti”

È il capro espiatorio dell’eliminazione prematura dei Red Devils ai Mondiali del 2022. Dal 2016, Roberto Martinez Ha deciso di gettare la spugna pochi minuti dopo la fatidica rottura contro la Croazia per permettere a un altro allenatore di provare a dare nuova vita a questo nucleo belga. Era troppo tardi, il tecnico spagnolo è tornato a lungo ai Mondiali del 2022, al micro d’HLN.

“Se avessi ancora in gola questa partita contro la Croazia ? chiede subito.No, la partita contro il Marocco è quella che mi perseguiterà a lungo. Non eravamo noi stessi. Un po’ come contro il Canada del resto. Non eravamo nello stato per vincere questi incontri. Contro la Croazia è stato diverso. Siamo probabilmente la squadra che ha creato più occasioni contro i croati. Non troverai nessun tattico o tecnico esperto che possa spiegarti perché non abbiamo segnato nell’ultima mezz’ora. Questione di millimetri…”

Poi il nostro collega di lingua olandese chiede se è vero che i diavoli hanno mostrato due facce in Qatar. E non appena si disabitua, Martinez esce dal suo eterno riserbo e concorda: “È solo questo, sìSi fida di lui prima di cercare spiegazioni : “Nel 2018 abbiamo disputato tre partite di preparazione. Questa volta no. Diversi paesi hanno utilizzato questa fase a gironi come preparazione. È stato il prezzo da pagare per un torneo in inverno. Sfortunatamente, avevamo bisogno di due partite per essere pronti. Nel 2018, Già all’aeroporto sentivo che la squadra era pronta. Emotivamente e tatticamente. Qui, l’ho sentito solo due giorni prima della partita contro la Croazia. Dopo la partita contro l’Egitto, sentivo che non eravamo pronti. Niente stava andando bene per noi…”