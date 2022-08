Rivela il più grande guerriero

Il Capitolo 87: Dragon Ball Super Disponibile per la lettura gratuita per 3 mesi su Manga Plus. Come ci ha detto Shueisha, l’arco dei muesli è finalmente finito!

Capitolo 87: Lettura completa

Questo nuovo capitolo Capitolo 87 di DBS intitolato “Il migliore dell’universo”.

Il Capitolo 87: Dragon Ball Super Sarà pubblicato il 20 agosto 2022 sul settimanale Quinto salto Da ottobre 2022.

Dragon Ball Super

Dragon Ball Super È la prima serie di Dragon Ball che non viene pubblicata da 18 anni. È il complemento diretto di Dragon Ball Z. La storia si svolge tra la sconfitta di Majin Bu e il 28° Campionato Mondiale di Arti Marziali. Quindi copre il cosiddetto “decennio perduto”, ovvero i dieci anni di storia che non erano descritti nella serie originale. Progettato da TOYOTARO Sotto la supervisione di Akira Toriyama. Nel momento in cui scriviamo, siamo attualmente in Dragon Ball Super Capitolo 72. Questo è l’arco prigioniero della galassia.

Glénat Publishing pubblica la versione francese del manga Dragon Ball Super. Attualmente siamo dentro Tom 14D Dragon Ball Super In Francia, dal 7 febbraio 2021, e Tom 15 rilasciato il 3 novembre 2021 e Tom 16D Dragon Ball Super Il 02 marzo 2022. Puoi ordinarlo ora tramite i nostri link pubblicitari per supportarci.