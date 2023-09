Il nuovo audio di Lady Di rivela la delusione del principe Carlo per la nascita di Harry

In queste registrazioni, la principessa raccontò il disastro della sua relazione con il principe Carlo

Il contenuto delle nuove registrazioni audio di Lady Dee degli anni ’90 è stato appena pubblicato. In particolare, sappiamo che il principe Carlo rimase deluso perché aveva un secondo maschio, invece di una femmina, con grande sgomento della principessa.

Patrick Herzog (AFP/Archivi) La principessa del Galles Lady Diana con suo figlio Harry, il 14 luglio 1997, in vacanza nella tenuta dello sceicco Al-Fayed a Saint-Tropez

“Al battesimo di Harry, Charles si avvicinò a sua madre (Rene Spencer, la matrigna di Diana, Nota dell’editore) E loro gli dissero: ‘Sai che siamo rimasti molto delusi, quindi abbiamo pensato che fosse una femmina.’ La seconda moglie del padre di Diana rispose dicendo: “Dovresti capire quanto sei fortunato ad avere un figlio sano”. Dopo William, classe 1982, la coppia ha dato il benvenuto a Harry, classe 1984.

Queste registrazioni furono effettuate dalla stessa Principessa del Galles, pochi anni prima della sua morte nel 1997, e trasmesse al suo biografo Andrew Morton. Intervistatelo sul canale ABC Quest’ultimo venerdì ha espresso la sua estrema emozione ascoltando questi nastri. Gli ultimi contenuti saranno rivelati in un prossimo documentario Netflix intitolato: “Diana: The Rest of Her Story”.

In questi sei nastri parla come mai prima d’ora della sua relazione con il principe Carlo, dal loro incontro alla fine degli anni ’70 fino alla separazione, compreso il matrimonio e la luna di miele.

– (pool/AFP/file) La principessa Diana e il principe Carlo sul balcone di Buckingham Palace dopo il loro matrimonio

In una registrazione diffusa lo scorso anno, la donna che aveva predetto la sua scomparsa in un incidente racconta la sua luna di miele con il figlio della regina Elisabetta II. Anche se sperava di vivere momenti magici, era devastata dai sentimenti di suo marito per Camilla Parker Bowles. “È stata una luna di miele desolante”, ha riassunto Diana Spencer nel nastro. “Avevo questa grande speranza che è stata delusa il secondo giorno. A letto, era davvero molto strano. Abbiamo aperto il nostro diario per discutere del programma. E poi, due foto di Camilla sono cadute dal diario. Oh mio Dio, io assistito alla discussione che seguì.