Lasciano il loro spettacolo di adorazione per decenni!

36 per lei e 47 per lui. Ariel Pauline-Pratt e Bertrand Renard lasciano il game show “Numeri e lettere” in Francia 3.

Fulmine nel mondo della televisione! Anche se sapevamo che Numbers and Letters non sarebbe andato in onda nei giorni feriali a partire da settembre in France 3 (ma solo nei fine settimana), non pensavamo che questo cambiamento di volume fosse sinonimo di due partenze.







Ariel Pauline-Pratt e Bertrand Renard, che gli spettatori hanno potuto trovare ogni giorno rispettivamente da 36 e 47 anni, stanno lasciando lo spettacolo. Secondo quanto riferito, entrambi sono entrati in disaccordo con i loro capi sul nuovo formato del gioco. “Non eravamo d’accordo e ce ne rammarichiamo. Ringraziamo Ariel e Bertrand per la bellissima pagina del gioco che ha scritto per così tanti anni”, Alexandra Red Amell, il patron dell’intrattenimento e dei giochi di France Télévisions, ha detto a Parisien, che ha rivelato che l’informazione è stata svelata venerdì mattina. . Il giornale riporta che Laurent Romeco, lui, è rimasto al passo con gli animatori.

Anche le meccaniche di gioco dovrebbero subire alcune modifiche, in modo da fornire più suspense agli spettatori.

Bertrand Renard e Ariel Pauline Pratt potranno dire addio ai loro fedeli telespettatori nel weekend del 10 e 11 settembre su France 3, prima di lasciare il posto alla nuova edizione da scoprire sabato 17 settembre.