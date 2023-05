Rita Ora, con indosso un reggiseno di pizzo e pantaloncini argentati

In promozione per il suo ultimo singolo ti lodoRita Ora ha condiviso una nuova serie di foto su Instagram e ha rivelato i suoi ultimi look alla sua community. E ci siamo innamorati di uno di loro.

Rita Ora, ultra glamour con un reggiseno di pizzo sotto un body di catene

Conosciuta per i suoi look sofisticati e glamour, la cantante 32enne ama condividere tutti i suoi outfit in foto sul suo account Instagram. E recentemente era in promozione per il suo nuovo singolo ti lodoUn’opportunità per indossare i tuoi look migliori. ” My Week promuove Praise You come terzo singolo aggiunto in tutti gli Stati Uniti!!! molto divertente! Arrivederci Scrive la stella sotto il cerchio della sua foto. E tra i suoi migliori vestiti, Rita Ora ha condiviso una foto in cui si rivela indossare un reggiseno di pizzo sotto una catena del corpo che funge da top. Ha completato il suo outfit con pantaloni argentati e una pelliccia sintetica sulle spalle.

I migliori look del momento di Rita Ora

Di recente, l’attrice e cantante in particolare ha infiammato il web con un giubbotto biker in pelle oversize e un paio di stivali alti fino alla coscia, spingendo lo stile bikercore al centro della scena. E all’inizio della stagione, Rita Ora ci ha dato una lezione di stile nell’abbracciare l’abito di pelle! Stivali da cowboy ai piedi e blazer XXL, la talentuosa artista è uscita dal suo hotel per provare il suo outfit per il Met Gala 2023, a proposito Karl Lagerfeld: La linea di bellezza.