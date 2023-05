Angèle torna su questa foto non consensuale di Playboy: “Ho passato giorni a piangere a casa”

“Il giornalista mi ha chiamato e mi ha spiegato che le donne non sarebbero più state viste come un oggetto, e questo mi è sembrato fantastico”.Spiega che è convinta che le sue foto di Playboy trasmetteranno un messaggio importante.

Ma le cose non vanno come previsto. “C’era una foto in cui tenevo due pezzi di verdura davanti al mio seno. Ci siamo detti, ‘Questa foto, non togliamola’ di scelta”, e ora la foto finisce, senza il mio consenso, in Playboy”.

Un momento scioccante per il giovane cantante: “Mi sento più sexy senza saperlo, e passo giorni a piangere a casa pensando di essere stata beccata, di essere stata stupida”.

Ma questa disavventura ha permesso alla cantante di essere molto attenta a ciò che mostra di essere.