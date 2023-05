Attesissimo il discorso del principe William al concerto di Windsor: ‘Mostrerà un altro lato della suocera’

Un grande concerto si è tenuto domenica sera al Castello di Windsor per celebrare l’incoronazione del re Carlo III. Allo spettacolo parteciperanno 20mila spettatori. Ci sarà il principe William, che abbiamo già visto molto durante l’incoronazione. Sarebbe persino salito sul palco per tenere un discorso e rendere omaggio a suo padre. “Promette di essere molto toccante perché sappiamo quanto siano vicini i due uomini. Lo abbiamo rivisto ieri durante la cerimonia dell’incoronazione. Abbiamo visto il principe William giurare fedeltà a suo padre e c’era molta passione tra i due uominiLa nostra corrispondente speciale per l’Inghilterra, Amelie Scheldt, ha commentato in diretta su RTL info 19H.

Il Principe di Galles non si accontenterà di parlare di suo padre durante il suo discorso. “William renderà omaggio anche a sua suocera, la regina Camilla. Sappiamo che la loro storia è stata più complicata in passato, ma vuole dimostrare che le cose sono calme e bilanciare anche le osservazioni maligne del principe Harry recentemente nel suo diario. Harry ha presentato Camilla come manipolatrice e manipolatrice, e ha fatto di tutto per diventare regina. Stasera William mostrerà un altro lato della sua matrigna”, come ha specificato Amélie Schildt.