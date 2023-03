Risultati WWE SmackDown per il 24 marzo 2023

WWE SmackDown Las Vegas, Nevada

I commentatori sono Michael Cole e Wade Barrett.

Stasera c’è WWE SmackDown, lo show blu dà il via a un video di quello che è successo la scorsa settimana. Poi suona l’intro di SmackDown ei commentatori ci danno il benvenuto. Entra Cody Rhodes che poi entra nella prima partita della serata.

Partita singolare

Cody Rhodes contro Ludwig Kaiser

Durante la partita, Paul Heyman e poi Solo Sekua sono saliti sul palco per assistere alla partita.

Alla fine della partita, Cody Rhodes avrebbe continuato con CodyCutter e poi Cross Rhodes su Ludwig Kaiser per la vittoria schienata.

JAGNNANT: Cody Rodi



Dopo il match, Paul Heyman e Solo Sekua sono saliti sul ring. Heyman dice che ripeterà annunciando Cody Rhodes il vincitore. Il vincitore e ancora… un contendente per l’indiscusso WWE/Universal Title detenuto da Roman Reigns: Cody Rhodes! Paul Heyman ha annunciato che Cody Rhodes affronterà Solo Sekoa lunedì a RAW e Roman Reigns sarà a SmackDown la prossima settimana per un ultimo match prima di WrestleMania. Cody Rhodes risponde colpendo Seth Rollins con un half-body. Roman Reign potrebbe essere imbattuto, ma non è pronto. Solo Sikoa avrebbe scoperto di non essere pronto a RAW e Roman Reigns si sarebbe detto la stessa cosa a WrestleMania.

– I commentatori hanno annunciato che John Cena vs. Austin Theory di WrestleMania 39 sarà il primo match della prima notte.

Charlotte Flair entra e poi prende un microfono. Il campione di SmackDown dice che mancano otto giorni a WrestleMania. È stata 14 volte campionessa del mondo. Il lavoro non si contrae sulla base della paura, si costruisce sul rispetto. Non ha paura di Rhea Ripley, la rispetta. Charlotte ha solo paura del proprio potenziale.

Charlotte Flair ama suo padre e non si scuserà mai per aver contribuito alla più grande eredità dell’intrattenimento sportivo.

– Rey Mysterio, sua moglie e sua figlia sono entrate nella folla.

– Piff Il drago magico è tra la folla.

Partita singolare

Rey Mysterio contro Los Angeles Knight

Durante il match è partita la musica di Dominik Mysterio che è arrivato a bordo ring. Nel frattempo, LA Knight è riuscito a buttare Rey Mysterio fuori dall’angolo.

Alla fine della partita, Dominic Mysterio assiste il LA Knight che approfitta dell’opportunità per aggirare Rey Mysterio per la vittoria.

Vincitore: LA Knight



Dopo il match, Dominik Mysterio prende un microfono ed entra sul ring per affrontare Rey Mysterio. Le chiede se finalmente diventerà un uomo e la affronterà a WrestleMania. Rey Mysterio rifiuta ancora e lascia il ring. Dominic chiede a sua madre tra la folla come ci si sente a sposare un perdente. Si avvicina alla sua famiglia e chiede a sua madre se sapeva di aver sposato il buono a nulla. Ma sua madre non è migliore di Ray. È troppo stupido per capire. La sorella di Dominic si alza e poi sua madre prende il microfono e vuole parlarle, ma Dominic le strappa il microfono e le dice di stare zitta!

Rey Mysterio si avvicina e manda suo figlio sulla Terra. Le disse che l’aveva spinta a farlo. Non rispetta sua madre. Vuoi un match a WrestleMania? Rey Mysterio accetta!

– Liv Morgan e Raquel Rodriguez giocheranno sul ring nel loro prossimo incontro.

partita di coppia

Lacey Evans e altri Xia Li contro Shotzi e Natalia

Alla fine della partita, Natalya costringe Xia Li a sottomettersi grazie al suo lanciatore.

Vincitori: Natalya e Shotzi – Aggiunti al Fatal 4-Way di WrestleMania



– Dopo il match, Liv Morgan e Raquel Rodriguez sono salite sul ring…ma le canzoni di Ronda Rousey sono arrivate con Shayna Baszler sul palco. Shayna Baszler dice che tutti sul ring hanno un motivo per vendicarsi di loro… forse stasera? Chiedi a Ronda Rousey quante volte hanno effettivamente esaurito questa arena e persino Las Vegas? Non se lo meritano stasera. Chyna Baszler è d’accordo e conclude dicendo che è stata aggiunta al match di WrestleMania.

