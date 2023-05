© Accordo sigillato: atmosfera tesa sul set, il nuovo acquirente allontana un collega!

Martedì 9 maggio Francia 2 Lo spettacolo è stato trasmesso L’affare è fatto. Così, gli spettatori hanno potuto scoprire una nuova sfaccettatura nel revival di Sophie Davant. In realtà, L’affare è fatto Ha un nuovo acquirente. durante il numero di esso Francia 2 in onda all’inizio di questa settimana, Mi sentivo un po’ nervoso sul set…

Accordo sigillato: tensione sul set!

Dopo Ingrid Rinaudo, Leo Lefevre e Marilyn Bomendel È il turno di Georges Van Cauwenbergh di entrare a far parte del team Buyers diL’affare è fatto.

Quindi gli acquirenti si alternano nel lotto per apprezzare le cose che i venditori non professionali hanno da offrire e per alzare la posta in gioco.

all’ora di punta Francia 2 In onda martedì 9 maggio Gli spettatori sono stati in grado di individuare George Van Cauenberg.

Ma non fatevi ingannare dalle apparenze! Nonostante il suo aspetto giovanile, sa di cosa sta parlando!

Questo lunedì 15 maggio Quindi la commessa Dalil ha portato sul set un pezzo controverso. Questa è una casseruola autografata di Robert Picot.

Mentre le aste partivano da soli 30 euro, per questi utensili da cucina sono salite di una tacca.

Concluso l’arrivo del new deal, George Van Cauenberg, non lo lascerà andare!

“Così felice di iniziare con questa creatura per la prima volta ogni giorno.”Poi esclamò, esaminando religiosamente la padella.

Ma nel tentativo di contenerlo, Georg Van Cauenberg ha fatto infuriare il nemico.

In effetti, François-Xavier Renault non ha apprezzato l’entusiasmo del suo compagno di squadra, che pensava di aver siglato l’affare troppo in fretta.

“200 euro dai! È una padella molto bella”.esclamò Georg Van Cauenberg, pensando di vivere “Antologia del momento”.

“Ma anche in sogno!” Nemmeno nei sogni! »

Ma François-Xavier Reynaud non la sentiva allo stesso modo.

“Ma anche in sogno!” Nemmeno nei sogni! »E Grida e ripeti.

E da aggiungere quando si fa un’offerta a 210€: “I bei colori sono tali per me!”.

“Pensavo ti piacesse di più il rosa, non so cosa farmelo dire”poi ha deriso George Van Cauenberg, poi ha indicato l’uniforme rosa di François Xavier.

Quindi, dopo aver alzato di nuovo il prezzo, fu George Van Cauenberg che alla fine lo fece Sono riuscito a ottenere la friggitrice per 250€.

“È un ottimo acquisto, sono molto felice. Il mio colore preferito è il verde. Inoltre, Picot è un artista riconosciuto, quindi mi piace molto questa cosa. Questo è il mio primo acquisto. Penso che lo terrò come ricordo”.disse l’acquirente.

Per la cronaca, la comunità degli antiquari conosce bene George Van Cauenberg. Certo che lo èQuest’ultimo è il direttore della Galleria Artimo, che si trova nel quartiere Sablon di Bruxelles.