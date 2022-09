Risultati WWE SmackDown del 23 settembre 2022

WWE SmackDown, Salt Lake City, Utah

I commentatori sono Michael Cole e Corey Greaves.

– Stasera c’è WWE SmackDown, lo show blu inizia con i commentatori che ci danno il benvenuto e poi Roman Reigns suona musica. L’eroe entra con la dinastia. Una volta sul ring, Roman Reigns chiese a Salt Lake City di identificarlo. Paul Heyman prende il microfono, si presenta e poi ci parla di Roman Reigns che è ancora un eroe.

La gente dice che è stato un momento di Drew McIntyre… no. Cardiff, Galles o Scozia non sono territorio di Drew McIntyre. L’intero pianeta appartiene capo tribù Lui è Roman Reigns. Ma dal momento che Drew McIntyre ora ha a che fare con Carrion Cross, parlerà di Solo Sequoia. È stato inviato dagli anziani della dinastia samoana e sarà lì per garantire che Roman Reigns rimanga sul trono. Ciò consentirà ad Asus di concentrarsi sulla loro ricerca.

Roman Reigns prende il microfono e dice a Solo Sequoia di riconoscerlo e impegnarsi con il wrestler. Bloodline stava per andarsene, ma Sami Zayn ha preso il microfono e gli ha detto di tagliare la musica. Sa di non essere della famiglia artistica, ma vuole riconoscere pubblicamente Roman Reigns.

Roman Reigns dice che lo ama ma vuole sapere perché Sami Zayn stava parlando. Si chiede perché Sami Zayn indossa la loro maglietta. Reigns vuole che Zayn si tolga la maglietta. Ji Uso strappa la maglietta di Sami Zayn.

Roman Reigns regala a Sami Zayn una nuova maglietta “SZ Honorary Uce”. Sami Zayn è molto felice e conosce l’era romana prima di abbracciarlo. Jey Uso è l’unico che non è felice.

Partita di singolare

Liv Morgan contro Lacey Evans

Alla fine della partita, Lacey Evans va a prendere un bastone da kendo sul ring e vuole colpire Liv Morgan ma il campione la evita e poi le dà un decifratore di codice. Liv Morgan si conclude con Oblivion su Lacey Evans seguito da The Last Fall.

Vincitore: Liv Morgan



Dopo la partita, Liv Morgan colpisce Lacey Evans con un bastone da kendo e poi tira un tavolo sul ring. Prepara il tavolo della classe sul ring per mettere Lacey Evans e manda Senton dal centro del ring!

– Dietro le quinte, Hit Row organizza una festa e Street Profits si unisce al clan. Mentre discutono, vediamo un codice QR apparire molto brevemente sullo schermo dietro i lottatori.

Nel backstage, Ricochet e Madcap Moss si uniscono a Sami Zayn e gli dicono che è cambiato. Solo Sikoa Madcap attacca Moss e Ricochet da dietro.

– Viene trasmesso un video su Usos.

partita di tag team

New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) vs MMM (ma.cé & mån.sôr) (accompagnato da Max e Maxxine Dupri)



Alla fine della partita, ma.cé & mån.sôör si trova sul ring ma Kofi Kingston fa cadere ma.cé dal ring e poi si rotola su mån.sôr per la vittoria.

Giganti: il nuovo giorno



– Dopo la partita, Max Dupree si arrabbiò e se ne andò.

– Dietro le quinte, la festa continua con Hit Row.

Partita di singolare

Braun Strowman contro Otis

Alla fine del match, Braun Strowman fa una Powerbomb su Otis e continua a impossessarsi della vittoria.

Jagnant: Braun Strowman



– Dietro le quinte, Kayla Braxton con Sheamus, Ridge Holland e Butch perché stasera è Fight Night! Ridge Holland afferma che stasera saranno i campioni della squadra. Sheamus dice che entro due settimane dalla premiere della stagione di SmackDown, Gunther affronterà Sheamus II e diventerà il campione intercontinentale.

– Entra Drew McIntyre. Ha una cintura in mano perché a Extreme Rules affronterà Karrion Kross nel… Strap Match! Karrion Kroos colpisce il musical e Scarlett si avvicina al ring. Carrion Cross è dietro a Drew McIntyre, ma quest’ultimo lo attacca prima! Lo getta in un angolo e poi lo lega alla cintura prima di colpirlo. Scarlett finisce per cercare di fermare Drew McIntyre e lanciargli una palla di fuoco prima di prenderlo a pugni nelle parti intime. Karrion Cross finisce con la sua giacca Crocs mentre accetta la sfida delle regole estreme.

Partita di singolare

Dakota Kai (con Bayley e Ayo Shirai) contro Raquel Rodriguez

Alla fine della partita, Schutze è arrivato ad attaccare Bailey e Ayu Shirai. Raquel Rodriguez approfitta della distrazione per distruggere Dakota Kai per la vittoria.

Vincitore: Raquel Rodriguez



– Dopo la partita, la lotta è continuata e Raquel Rodriguez e Schutzi sono riusciti a liberarsi del loro controllo dei danni.

– Dietro le quinte, la festa di Hit Row continua ma Angel Garza attacca Adonis e Top Dolla prima di andarsene.

La prossima settimana a SmackDown: Schutze contro Bayley / Heat Row contro Los Lotarios / Sami Zayn e Solo Sequah contro Madcap Moss e Ricochet.

WWE Tag Team Championship Indiscusso – Tag Team Match

The Usos (Jimmy & Jey Uso) (accompagnato da Sami Zayn & Solo Sikoa) (c) contro The Brawling Brutes (Butch & Ridge Holland) (accompagnato da Sheamus)



Alla fine del match, Sami Zayn va a prendere una sedia ma Sheamus gliela prende. Quest’ultimo affronta Sami Zayn e Solo Sequoia in prima fila sul ring, ma l’imperialismo arriva ad attaccare Sheamus! Butch e Ridge Holland vengono eliminati ma Usos Superkick li riporta sul ring. Quindi gli Usos fanno il loro 1D su Butch per una vittoria in pin-up.

Vincitori: The Usos – Champions Still



Lo spettacolo si conclude con una celebrazione della dinastia.



Credito immagine: WWE