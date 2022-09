‘Non posso credere di non essere stato pagato per questo’: sono emerse nuove scoperte sul comportamento di Harry e Meghan Markle

Sono appena tornati negli Stati Uniti dopo la morte della regina Elisabetta II e sono già sotto il fuoco di una nuova polemica. La pubblicazione di un nuovo libro promette di essere orribile per Harry e Meghan. Complimenti: il potere nascosto dietro la corona Di Valentine Low dipinge un ritratto oscuro dei Sussex. Sulle colonne del quotidiano, estratti dal libro di Lu rivelano nuove storie sul trattamento riservato dalla coppia ai dipendenti della Crown. Il libro afferma anche che le tensioni tra la famiglia Sussex e il resto della famiglia reale sono emerse molto prima che partissero per gli Stati Uniti.

Il quotidiano inglese in particolare ha diffuso un estratto che dettaglia i commenti che Meghan Markle avrebbe dovuto fare durante un tour in Australia nel 2018. L’attrice, infatti, non sembra apprezzare i doveri che le sono stati affidati come membro della famiglia reale inglese. Il libro afferma:Pur apprezzando l’attenzione, Meghan non ha capito il punto di tutta la folla, poiché innumerevoli sconosciuti si sono stretti la mano.Citando diversi membri dello staff anonimi, il libro afferma che la duchessa ha detto:Non posso credere di non essere pagato per questo“.



Harry e Meghan Tour Auckland, Nuova Zelanda, 30 ottobre 2018BELGA

Il comportamento inappropriato di Megan nei confronti del personale

Il libro fornisce anche nuove informazioni sul trattamento riservato ai dipendenti dalla famiglia Sussex. Harry e Meghan erano già oggetto di diverse accuse di molestie da parte di alcuni ex dipendenti nel 2021. All’epoca, Buckingham Palace disse che stava aprendo un’indagine. Oggi, un libro di un ex corrispondente reale per il London Times accusa l’attrice americana di aver lasciato in lacrime alcuni membri dello staff dopo averli sottoposti a capricci. Le testimonianze raccolte parlano del comportamento ditotalmente inaccettabile“e altri”offensivo“.

Un aneddoto del libro indica addirittura che il principe William consolò un membro dello staff. Megan gli ha parlato in modo particolarmente duro di fronte a diversi dipendenti. “Hai fatto un ottimo lavoro”, il figlio maggiore di Charles potrebbe essere rassicurato.

Valentine Law ha anche emesso gli ultimatum che la duchessa avrebbe rivolto ad Harry.

Il libro uscirà il 6 ottobre nel Regno Unito e promette già di far parlare di sé.