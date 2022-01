Un bacio sotto ipnosi provoca disagio tra gli spettatori

Una volta non fuori consuetudine, è già un sabato sera che i frequentatori abituali di” Il venerdì tutto è permesso Sono riusciti a trovare il loro programma preferito. In effetti, TF1 ha visto grandi cose per celebrare il 10° anniversario dello spettacolo di Arthur, con un bonus eccezionale in onda il 29 gennaio. Così, dal Palais des Sports di Parigi, davanti a 2.000 spettatori e circondato da una cinquantina di artisti, l’ospite lo ha celebrato. Tra gli ospiti, abbiamo potuto trovare clienti abituali, come Ahmed Sylla, Gary, Claudia Tagbo, Kev Adams, Michele Yoon, Baptiste Licaplin, Camille Cerf, o anche Arnaud Ducret. Battista Giacconi Ha fatto anche il viaggio per l’occasione, trovandosi al centro di una scena che ha sconvolto molti telespettatori.

Affrontando Mandir, il giovane viene selezionato da Arthur per partecipare a un’edizione speciale dello Speed ​​Quiz, un gioco in cui due candidati hanno cinque secondi per fornire tre risposte a una semplice domanda. Questa volta, però, i giocatori hanno dovuto essere ipnotizzati anche da Messmer, che ne ha approfittato per far compiere loro strane azioni. Ad esempio, lo scienziato della mente ha notevolmente adattato il modello precedente in modo da provare un orgasmo ogni volta che tocca un campanello. Andando avanti, la conduttrice ha chiesto a Baptiste Giacconi di baciare una ragazza sul set. Su questo suggerimento, Lola Dubini si è offerta volontaria, prima di ricevere uno schiaffo da Baptiste Giabiconi.

Nonostante la sua infanzia, questo momento non ha catturato molti utenti di Internet, che non hanno mancato di pubblicarlo su Twitter. “Avrebbe potuto essere una ragazza al posto di Baptiste, non sarebbe successo affatto.” “È imbarazzante lì, però, baciare qualcuno sotto ipnosi.” Più precisamente, altri hanno sottolineato che l’ipnosi, se lui ci crede, è solo un suggerimento e che “un ipnotizzatore non può andare contro la sua volontà.” Sorprendentemente, alcuni tweeter hanno messo in dubbio la correttezza della sequenza, sostenendo che probabilmente tutto era scritto …