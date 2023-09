All’età di 71 anni, una foto recente di Jean-Jacques Goldman ha scatenato una reazione: “Sembra…

In privato riservato, o addirittura del tutto assente dalla sfera pubblica, Jean-Jacques Goldman si gode una meritata pensione circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici. Non appariva in televisione da molti anni, la leggenda vivente è stata recentemente vista mentre svolgeva la sua routine quotidiana. Abbastanza per far reagire i netizen!

Non è un segreto: Jean-Jacques Goldman fugge dalla luce. Nonostante abbia venduto decine di milioni dei suoi album e centinaia di canzoni di successo scritte per gli altri e per se stesso, l’artista ha scelto per quasi vent’anni di vivere lontano da ogni attenzione mediatica. Le sue fotografie vengono raramente mostrate in pubblico e sono quindi rare anche nel privato: un peccato per l’epoca attuale!

Foto di Jean-Jacques Goldman pubblicata dalla fine di agosto 2023

Tuttavia, Goldman è stata così gentile da sottoporsi alla foto di recente, più precisamente il 25 agosto. Infatti, il personale del porto di Boulogne-Calais è rimasto molto sorpreso nel vederlo salire sul traghetto, insieme a tutti gli altri passeggeri. Un momento memorabile nella foto qui sotto, insieme al testo della compagnia portuale:

Una stella nel porto di Calais! Siamo stati molto onorati e orgogliosi di avere tra i nostri passeggeri la star francese preferita, Jean-Jacques Goldman. Come previsto, si è presentato facilmente al terminal dei traghetti per salire a bordo di uno dei traghetti della P&O Ferries come pedone. Jean-Jacques Goldman non camminerà da solo, ma sarà accompagnato da una hostess della compagnia di navigazione con la quale ha partecipato al gioco fotografico.

Svezzati dalle solite foto del loro idolo, con Goldman chiaramente assente dai social network, i fan sono stati felici di scoprire questa foto e il sorriso del cantante. Inoltre, i commenti sono stati molto lusinghieri, sottolineando il bell’aspetto e la buona forma fisica della bambina di sette anni:

“È bello sentirlo!” Ha un bell’aspetto! Così semplice e “tutti”…manca…” “Che fortuna Questo ragazzo è davvero un ragazzo normale… È così umile. Il mio idolo da adolescente, un essere umano così bello in ogni senso, lo porto dentro di me “

Anche se di solito preferisce evitare la luce, Jean-Jacques Goldman ha deviato leggermente dal suo comportamento per mettersi accanto all’hostess della P&O Ferries, che oggi era più felice che mai. Quando sei discreto come un artista, di certo non ci vuole molto per rendere felici tutti i tuoi fan!