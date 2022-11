Risultati WWE RAW per il 31 ottobre 2022

WWE RAW Dallas, Texas

I commentatori sono Cory Graves e Kevin Patrick.

– Stasera è WWE RAW, lo show rosso inizia con i commentatori che ci danno il benvenuto e Bianca Belair arriva sul ring.

Partita di singolare – Senza titolo

Bianca Belair contro Nikki Kroos

Alla fine del combattimento, Dakota Kai e Io Skye hanno raggiunto il ring per distrarre l’arbitro. Bayley coglie l’occasione per raggiungere l’altro lato e lanciare Belair contro il palo, ma Cross la spinge indietro contro la barriera. Cross spinge Kai e Skye fuori dal ring. Belair coglie l’occasione per catturare Cross contro il suo KOD per il conteggio di tre.

Vincitore: Bianca Belair

– Dopo il combattimento, il danno CTRL ritorna sul ring per attaccare Belair, ma inizia la musica di Asuka. Arrivano Asuka e Alexa Bliss. Il danno CTRL viene espulso dal ring.

– Presentiamo un video della rivalità tra Lesnar e Lashley.

– Dopo la pausa, nel backstage, Blair, Bliss e Asuka stanno parlando insieme. Kathy Kelly arriva e chiede se Beller ha finito con Nikki Cross. È finita con Nikki, dice Beller, ma non con Bayley. In Crown Jewel, solo una donna rimarrà sveglia e fuori, ma ciò non significa che entrerà in gioco da sola. Bliss dice che accompagneranno Belair sabato e stasera risolveranno anche il problema. Vogliono un tag team match contro Sky e Kai.

– Noi troviamo Bobby Lashley nel backstage dello schermo diviso per un’intervista, ma Brock Lesnar assente. Graves chiede a Lashley come si sente. Lashley dice che Lesnar lo evita da 20 anni e nell’ultima partita della Royal Rumble ha mostrato il vero Lesnar quando lo ha battuto. Niente sarebbe diverso da Crown Jewel. Si scopre che Lesnar è solo una pessima imitazione. La musica di Brock Lesnar inizia e Brock Lesnar sale sul ring! La folla acclama il nome di Lesnar. Lesnar dice di non essere venuto in Texas per sedersi con Lashley. Quando Lesnar viene a visitare i suoi buoni texani, vuole fare ciò che faranno i suoi migliori texani, ovvero combattere. A quanto pare Lashley non ha ricevuto il promemoria, quindi potrebbe venire qui a cacciarlo. Lashley lascia la sedia e si allontana. Lesnar va dritto per una discesa e un compromesso a due tempi. L’arrivo di funzionari e lottatori per separare tutti. Triple H arriva e chiede di stare lontano o la partita dei gioielli della corona verrà annullata.

Il ritorno dei lottatori. In un video dietro le quinte, Theory dice di aver estromesso Mustafa Ali e sente Rollins dire che non è una minaccia. Mostrerà al mondo perché può farlo tutto il giorno.

Partita di singolare – Senza titolo

Teoria di Austin contro Seth Rollins

Alla fine del combattimento, Theory batte Rollins e dice che è il re. La teoria sbaglia, ma Rollins la respinge e lo spinge a contare fino a tre.

Jagnant: Seth Rollins

Nel parcheggio è arrivata un’auto e Roman Reigns è sceso con Paul Heyman.

– Indietro, I commentatori hanno annunciato che Bray Wyatt sarà al Crown Jewel sabatoIO.

– Arrivano Roman Reigns e Paul Heyman nell’episodio. La folla canta “Ucey”. Reigns chiede ai residenti di Dallas di identificarlo. Reigns afferma che Sami Zayn e The Usos stanno attualmente lavorando in tutto il mondo per essere un po’ più di Ucey. Quindi a Crown Jewel rischiamo di vedere un uomo nuovo e più potente. Ma a dire il vero, negli ultimi due anni ha preso in giro i suoi grandi avversari ed è stato schiacciato. Quindi pensaci ed è il migliore in assoluto. Interpreta un ragazzo che ha due partite, quindi non c’è modo di promuovere il gioco da un outsider come Logan Paul. Il capo della tribù non l’avrebbe fatto, ma il rappresentante lo avrebbe fatto.

Paul Heyman dice che Logan Paul tiene ancora una sbarra d’acciaio in mano ed è ancora determinato a dare un pugno alla sua fortuna. Logan Paul si sta allenando con Shawn Michaels per questa partita. Nonostante tutto per Logan Paul, Roman Reigns schiaccerà questo sabato al Crown Jewel Logan Paul. Se c’è una cosa che è chiara in questo mondo, è che Roman Reigns non sopporta i ragazzi che non sono di mezzo come Paul. La musica di Miz interrompe Heyman ed entra sul ring! Miz dice di riconoscere il capo della sua tribù. È qui per aiutare Roman Reigns, è il ragazzo che conosce meglio Logan Paul. È stato lui a portare Logan Paul nella WWE, ma non poteva insegnargli nulla. La mano destra di Logan Paul è reale. Logan ha una barra d’acciaio che può colpire i ragazzi, l’abbiamo visto con Jey Uso. Avrebbe voluto dirlo a Reigns prima, ma ha dovuto negoziare con uno stalker. Quindi può aiutare Reigns a neutralizzare Logan Paul e Reigns può aiutarlo a dargli la caccia. Reigns chiede se Miz vuole davvero provare a fare un accordo, ma prima deve fargli una domanda. Miz accetta di dire che è il suo anello.

Reigns chiede perché tutti parlano di licenziare Logan Paul? Reigns prende a pugni Superman su The Miz per farlo cadere a terra! Reigns dice che le persone dovrebbero parlare di lui mentre sconfigge Logan Paul Non avremo altra scelta che riconoscerlo.

Nel backstage, Cathy trova Elmes nello studio del dottore e gli chiede se sa che Johnny Gargano intervisterà Byron Saxton stasera. Miz dice che è più preoccupato di voler cancellare la sua partita contro Mustafa Ali. Miz dice di controllare le fonti prima di pubblicare una storia. Se la WWE avesse mandato in onda questa clip, avrebbe dovuto intentare una causa per diffamazione. Mustafa Ali viene lì e dice che è un peccato cancellare la loro partita stasera, voleva davvero combattere, tutto è più grande in Texas come si suol dire tranne le palle di Miz. Miz si arrabbia e promette di rompergli la mascella stasera.

Partita di singolare

Damiano Sacerdote accompagnato nel Giorno della Resurrezione al fianco di Karl Anderson accompagnato da OC

Alla fine della lotta, il reverendo vuole fare il suo ultimo gol, ma Anderson lo sorprende con una scivolata indietro per il conteggio di tre.

Giannite: Karl Anderson

– Dopo il combattimento, nell’arena è scoppiata la lotta tra i due clan. Doomsday prende il sopravvento e atterra Balor con il suo ultimo colpo ad Anderson. Dominik fa un Frog Splash su AJ e celebra il Giorno del Giudizio sul ring.

Dietro le quinte troviamo Omos e MVP. L’MVP afferma che Braun Strowman ha detto che non c’è nessun gigante che può sconfiggere. L’MVP afferma che Strowman può sfondare tutte le portiere delle auto che vuole, ma Strowman non può mai competere con il gigante Omos. Sabato Strowman lo scoprirà per sempre, o forse prima perché venerdì andrà a SmackDown e avrà una piccola sorpresa.

– JBL entra sul ring. Tornato a casa, JBL dice di essere felice di essere in Texas. JBL afferma che il Texas è definito dalle sue leggende. JBL elenca le celebrità del Texas. Tutto era ben prima che la generazione successiva trasformasse il Texas in un’umiliazione. È Halloween in questo momento e stiamo insegnando ai nostri piccoli a mendicare alle porte per il cibo. Questa generazione di codardi non ne ha bisogno. Nessuno qui ha il diritto di chiamarsi Texas. JBL presenta il barone Corbin e sale sul ring. Corbin dice che abbiamo ragione nel pensare che abbia quello che serve per essere un moderno dio del wrestling. È qui per ringraziare le persone per aver speso l’ultimo dollaro per venire a trovarlo stasera. Mostra quanto lo amiamo davvero, ma forse la verità è difficile da accettare. Inizia R-Truth ed entra sul ring vestito da cowboy. JBL chiede cosa sta facendo la verità, è ridicolo. R-Truth dice che voleva augurare a Dallas un felice Halloween. Voleva anche dire che ama davvero i costumi di Halloween di JBL e Corbin. JBL dice che la verità è un idiota, non è un costume. La verità è che JBL è vestito da vecchio frustrato. E Corbin è il maggiore… Corbin vuole dire la verità, ma la verità lo evita e lo colpisce. JBL lancia il suo cappello alla verità per distrarlo e Corbin coglie l’occasione per prenderlo a pugni e dargli la fine dei giorni.

Nel backstage, vediamo Damage CTRL parlare con Nikki Cross.

– L’Accademia Alpha sta arrivando. Gabel dice che gli piacerebbe fare una battuta filosofica, ma nessuno qui lo capirebbe. Gable presenta un costume di Halloween.

Trucco o combattimento di strada

Otis Accompagnato da Chad Gabel contro Matt Riddle accompagnato da Elia

Alla fine del combattimento, Riddle spinge indietro Otis contro uno scheletro e colpisce Otis con un bastone da kendo. Riddle si prepara per RKO, ma Gable lo colpisce. Elias spinge Gabel indietro attraverso un tavolo sotto il ring. Otis critica Riddle per aver bloccato RKO. Otis cavalca la seconda corda e decolla con uno splash, ma Riddle lo evita. Elias spinge la zucca nella testa di Otis e Riddle lo colpisce con un RKO per il conteggio di tre.

Vincitore: Matt Riddle

– Dietro le quinte troviamo il danno CTRL. Kai dice che Asuka e Bliss non meritano questo incontro, ma sono lottatori che combattono. Sky dice che li insulteranno. Bayley dice loro di tacere e sabato li umilieranno come lei con Beller. Prendi il controllo della divisione sabato e insieme saranno le ultime donne in piedi.

– Il Miz entra sul ring.

Partita di singolare

Il Miz contro Mustafa Ali

Alla fine del combattimento, The Miz combatte con Ali in fondo al ring, ma Dexter Loomis arriva e lo afferra per il collo. La sicurezza arriva e lo insegue dietro le quinte. Ali coglie l’occasione in Superkick the Miz. Ali va all’angolo e segna 450 contando fino a tre.

Vincitore: Mustafa Ali

Indietro, è ora Intervista di presentazione su Johnny Gargano. Troviamo Byron Saxton che spiega la situazione. Saxton dice che Gargano era un grande amico di Dexter Loomis in NXT e ora ha nuove notizie per noi. Saxton chiede chi è Loomis. Gargano dice che Loomis vuole vivere come noi, ha sposato la sua famiglia da NXT quindi è come un genero. Ma dopo il matrimonio, la famiglia si separa e Loomis perde il lavoro e viene sfruttato da The Miz. Gargano spiega che Loomis stava scattando foto di strada per cercare di guadagnarsi da vivere. Al suo ritorno a Toronto, sente Miz e Loomis parlare nel backstage. Gargano rivela un’audiocassetta in cui Miz Lumis paga per i suoi interventi. Gargano dice che Miz sta pagando Loomis per lanciare questi attacchi. Saxton chiede perché Miz dovrebbe farlo. Gargano dice che il Miz è una celebrità e vuole l’attenzione per sfruttare Loomis. Saxton chiede perché il Miz sia entrato nella partita per il titolo degli Stati Uniti in quel momento. Gargano dice che è l’ideale per fare il suo flop perché The Miz non può battere Bobby Lashley su un piano di parità. Saxton chiede perché Miz ha attaccato Loomis con una sedia. Gargano dice che Miz potrebbe aver smesso di spingere Loomis e aver perso il controllo della situazione.

– I commentatori mostrano la mappa di Crown Jewel 2022 (mostrata qui) che si svolgerà sabato.

WWE Women’s Tag Team Championship – Tag Team Match

Alexa Bliss e Asuka Accompagnato da Bianca Belair Contro Dakota Kai e Io Sky (centrocampista) accompagnato da Bailey

Alla fine del combattimento, Sky spara fuori dall’angolo, ma Asuka la blocca in Code Breaker e la copre, ma lei resiste. Asuka allunga il braccio su Sky, Sky spinge le spalle a terra per prenderla in mente. Asuka ha contattato Asuka Lock e Bayley è atterrato sul piazzale per distrarre l’arbitro e nascondere Sky che sta facendo clic. Kai Drop calcia Asuka per smettere di servire. Blair attacca Bayley in fondo al ring per tenerla lontana. I due si affrontano in mezzo alla folla e Bayley la dà pancia a pancia attraverso il tavolo di un tecnico. Sul ring, Kai elude la carica di Asuka e la prende a calci. Bliss tira fuori Kai dal ring e la spinge contro il gradino d’acciaio. Skye calcia Bliss fuori dall’apron. Sky lancia Moonsault verso Asuka, ma lei scappa da lui e lo prende a calci. Bliss prende il tag e continua con Twisted Bliss su Sky per contare fino a tre!

Vincitori: Alexa Bliss e Asuka – New Champions

– Lo spettacolo si conclude con la celebrazione dei nuovi WWE Tag Team Champions sotto Pyros.

