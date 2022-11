“Cos’è questo posto?”: Loana pubblica una sua foto all’interno e la mette a disagio

Certo, non ne sbaglia nemmeno uno… Luana cerca il più possibile di riconquistare il cuore del pubblico che volentieri la segue per prenderla in giro.

Dopo aver affrontato problemi di dipendenza e aver precipitato la sua carriera dopo Loft, Loana pubblica regolarmente foto e video sul suo account Instagram. Se il contenuto è spesso contaminato da buone intenzioni – mostrarsi con gli animali, la madre, la vita quotidiana… -, il risultato provoca spesso disagio tra gli utenti di Internet.

La scorsa settimana, Luana non ha fatto eccezione alla regola. Ho scattato una foto “delirio” Il suo cane Titi è in una posizione piuttosto imbarazzante. Ma non è il soggetto della foto che imbarazza i netizen… È dove è stata scattata.

In effetti, vediamo cose che non sembrano molto pulite, pavimenti grigi, coperte con colori e motivi sbiaditi e uno strano design della stanza. “Cos’è questo posto? Sembra disgustoso!”uno di loro in allegato. “Una foto molto bella del 1974”Un’altra risata mentre troviamo nella maggior parte delle reazioni s “schifoso”…forse la prossima volta Luana presterà più attenzione alla composizione dell’immagine!