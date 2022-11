Camilla Parker Bowles avrebbe avuto un ruolo nella separazione di William e Kate

popolo e re

Nel 2007, William e Kate hanno fatto notizia dopo una controversa separazione.

A quel tempo, Prince stava imparando a fare il pilota di elicotteri in una scuola militare nel Dorset mentre Kate viveva a Londra. Quindi la futura coppia trascorreva del tempo separata l’una dall’altra, ma la sorpresa del pubblico è stata comunque grande quando entrambi hanno ammesso pubblicamente la loro separazione. William ha insistito in quel momento che loro “Stanno cercando di trovare la loro strada”E il “Era solo un piccolo spazio. Si è rivelato essere il migliore. “.

Diversi anni dopo, abbiamo appreso che la moglie della regina Camilla aveva un ruolo importante da svolgere in questa rottura. L’esperto reale, Christopher Anderson, autore di William e Kate: una storia d’amore realeEgli ha detto Bestia quotidiana : “Ero a Londra durante la pausa [de William et Kate] Evento. Scioccato e completamente sbalordito, tutti pensavano che fosse solo questione di tempo prima che William si proponesse a Kate. Poi la gente ha iniziato a dirmi che dietro a tutto c’era Camila. »

Camila è un po’ arrogante.

Ma perché l’ex duchessa di Cornovaglia ha voluto rompere la coppia, William e Kate? Il signor Anderson ha detto che dovresti rendertene conto “Camila è un po’ arrogante.” Aggiungere : “Lei è un’aristocrazia, si è sempre mossa nei circoli reali. Si è sempre considerata l’erede di Alice Cable, la sua bisnonna, che era l’amante di Edoardo VII. Era molto orgogliosa di questa associazione, se ne vantava come una bambina e come persona e questo era ciò che intendeva fare: far parte della cerchia reale. Nel ruolo dell’amante del futuro re, e poi del re. »

“Kate non era considerata una persona degna di entrare a far parte della famiglia reale. Kate è la prima donna della classe operaia ad essere accettata nella famiglia reale. È una discendente dei minatori di carbone e sua madre era un’assistente di volo.. L’autore aggiunge: “Per tutti questi motivi, Camilla non ha mai creduto davvero che Kate Middleton come individuo e che la famiglia Middleton nel suo insieme meritasse di essere una reale. Mi è stato detto al momento della separazione, e anche in seguito, che Camilla ha essenzialmente sussurrato in L’orecchio di Charles che era ora di prendere… Per costringere… William a prendere una decisione in un modo o nell’altro. È stato pubblicamente confermato che Charles ha proposto a William di impegnarsi con Kate o di rilasciarla, per così dire. Ora, le sue motivazioni per farlo potrebbero essere state pure, ma Camila… non così tanto. Era lei l’istigatrice di tutto. »

Sei settimane di distanza

Poi i genitori di George, Louis e Charlotte si separarono per poco più di dieci settimane prima di riprendere la loro relazione. Si sono finalmente fidanzati nel 2010, per poi sposarsi il 29 aprile 2011. Inoltre, contrariamente all’opinione di Camilla, molti osservatori hanno affermato che Kate Middleton appartiene più alla classe medio-alta che alla classe media. l’Lo storico Robert Lacey ha descritto la famiglia Middleton come di origine aristocratica. La baronessa Iredell è una lontana antenata di Michael Middleton – il padre di Kate – e quindi Kate e William sono imparentati con il più giovane di quattordici lontani cugini.

Più tardi, fu William Seduto con suo padre e sua nonna Per discutere del suo futuro con Kate, la biografa reale Katie Nicholl ha detto alla rivista Fiera della vanità. Spiega che il principe avrebbe dovuto trascorrere la notte di Capodanno con la famiglia Middleton, ma si è ritirato all’ultimo minuto. Durante la sua conversazione con Carlo e la regina Elisabetta II, entrambi gli stavano consigliando di farlo “non affrettarti”. Una storia che ricorda gli altri…