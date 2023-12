Novità sul gioco Rise of the Ronin su PS5 è ispirato a questo famoso anime rifatto nel 2023.

Fin dalla loro nascita, diversi decenni fa, i videogiochi si sono sempre ispirati ad altri media, siano essi cinema, letteratura, fumetti e ovviamente animazione. L'esclusiva per PlayStation 5, Rise of the Ronin, è il riferimento definitivo per l'iconica opera giapponese che attraversa i secoli. Il remake della serie animata ha visto la luce addirittura nel 2023.

L'Ascesa dei Ronin ambienta un periodo cruciale e turbolento nella storia con la capitale del Giappone H. Alla fine dell'era Edo, le forze dello shogunato e le forze dei patrioti fedeli all'imperatore si scontrarono in tutto il paese mentre l'Occidente arrivò nell'arcipelago con le sue tecnologie e la sua visione, molto diversa dal mondo. Questo periodo è chiamato Bakumatsu nei libri di storia e i suoi eventi si svolgono a metà del XIX secolo, precisamente nel periodo compreso tra il 1853 e il 1868. La sconfitta dello Shogun spingerebbe il Giappone a porre fine alla sua politica isolazionista e provocherebbe profondi disordini nella società giapponese. Segna anche la fine dell'era dei samurai.

L'impatto errante di Kenshin

I fan degli anime conoscono bene questo periodo, o meglio il periodo successivo al periodo Bakumatsu. In effetti, quest'opera è stata ispirata da un'opera iconica dei fumetti giapponesi, poi degli anime giapponesi e infine della 7a Arte. Kenshin the Wanderer (o Rurouni Kenshin) è un manga scritto e illustrato da Nobuhiro Watsuki. Precedentemente pubblicata sulla rivista Weekly Shonen Jump della Shueisha Publishing a partire dall'aprile 1994, la serie originale si è conclusa cinque anni dopo (nel settembre 1999) con non meno di 28 volumi rilegati. Una nuova versione della documentazione è stata rilasciata nel 2012-2013. Successivamente, l'autore ha scritto un racconto (2014) e infine un seguito intitolato The Hokkaido Arc (2017) che è ancora in lavorazione.

Di fronte al successo del manga, quest'ultimo venne adattato in anime nel 1996, concludendosi due anni dopo dopo 95 episodi. Nel 2023 verrà trasmessa una nuova versione della serie animata. La stagione 2 inizierà nel 2024 (informazioni inviate durante il Jump Festa 2023). Nel frattempo, diversi film d'animazione e una saga live-action che comprendeva non meno di cinque film hanno deliziato i fan della serie che rimane ancora oggi un must per gli appassionati di fumetti, anime e persino cinema. E senza troppa sorpresa, Il Team Ninja Studios si è ispirato a Kenshin The Wanderer per creare Rise of the Roninma non solo.

Quali sono state le tue influenze e ispirazioni per L'Ascesa dei Ronin? Nei videogiochi, ma anche nei film e negli anime?

Una delle principali ispirazioni per il gioco era originariamente un manga adattato in un anime e poi in un film live-action. Questo è Rurouni Kenshin (Kenshin errante). La storia è ambientata dopo il periodo Bakumatsu e presenta combattimenti con katana e spade. È una delle nostre principali fonti di ispirazione. Tra le nostre fonti di ispirazione c'è anche un romanzo molto famoso in Giappone intitolato Moeyo Ken (“Brucia, ô Spada” in inglese). – Yusuke Hayashi (Produttore – Team Ninja) e Fumihiko Yasuda (Produttore dello sviluppo e Direttore del gioco – Team Ninja)

