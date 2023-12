Cosa cambierà per gli utenti WhatsApp a gennaio?

WhatsApp è un servizio di messaggistica in continua evoluzione e, grazie al sito specializzato WABetaInfo, possiamo farci un'idea molto chiara delle funzionalità che appariranno nel 2024.

Funzionalità di filtro chat per il Web

Questa funzione potrebbe essere disponibile a dicembre, con un po' di fortuna. Ma probabilmente sarà disponibile solo a gennaio. Questa nuova possibilità che è già arrivata nelle versioni web di WhatsApp per i beta tester (il che indica che arriverà molto presto per gli utenti della versione normale) lascia la possibilità di ordinare le varie conversazioni con parametri completamente nuovi…

Condividi la musica durante le videochiamate

Su piattaforme come Discord esiste una funzione che ricorda “Guarda insieme”. WhatsApp sta infatti lavorando ad una funzione che permetterà di ascoltare musica insieme, attivando al contempo il sistema di videochiamate.

Una sorpresa molto recente da allora WABetaInfo È stato rivelato il 20 dicembre. Se possiamo sperare con sicurezza di vederlo a gennaio, non è del tutto impossibile che dovremo aspettare febbraio prima di vederlo.

Possibilità di installare più messaggi

WABetaInfo ha recentemente rivelato una nuovissima funzionalità che sarà in lavorazione: la possibilità di aggiungere più messaggi a una conversazione. Una funzionalità che dovrebbe arrivare presto sui nostri smartphone, che permetterà di evidenziare più chiaramente le informazioni…

Aggiornamenti di stato su Instagram

Alcune delle nuove funzioni dovrebbero riguardare i cambiamenti di stato su WhatsApp. È in lavorazione anche la possibilità di condividere gli aggiornamenti di stato su Instagram. Questa è sicuramente una funzionalità di nicchia e probabilmente non interesserà tutti, ma per coloro che sono interessati, possiamo aspettarci di vedere questa funzionalità a gennaio.

