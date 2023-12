Riscaldamento globale: il livello dei mari e degli oceani sta davvero aumentando?

Ma il secondo effetto riguarda il livello del mare, ovvero l’espansione. Quanto più alta è la temperatura dell’acqua, tanto più l’acqua si espande, il che significa che occupa più spazio. Il livello sta aumentando.

Dal 1900, il livello del mare è aumentato di 2 cm ogni decennio. Per quanto riguarda gli anziani, abbiamo dovuto prestare molta attenzione mentre costruivamo castelli di sabbia durante la nostra infanzia, a Ostenda o a Koksijd, per renderci conto oggi che il livello dell’acqua è cambiato.

Se l’innalzamento del livello del mare è reale, è comunque impercettibile sulla scala di una vita umana. Tuttavia, solo perché non possiamo osservare qualcosa, non significa che l’evento non si verifichi. Questo purtroppo è il caso di molte malattie che possono svilupparsi nel nostro corpo senza che ce ne rendiamo conto. Per quanto riguarda il livello del mare, ciò che è preoccupante è che l’aumento avviene a una velocità crescente, perché lo scioglimento dei ghiacci sta accelerando sotto l’influenza del riscaldamento globale.

Questo grafico rappresenta l’innalzamento del livello del mare tra il 1993 e il 2021. Se il livello è aumentato di 2,1 mm all’anno durante la prima decade, è aumentato di 2,9 mm all’anno durante la seconda decade e di 4,4 mm durante la terza decade. In trent’anni è raddoppiato. Quindi il livello del mare sta aumentando sempre più velocemente.