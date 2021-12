Il sesto figlio muore in un incidente nel castello gonfiabile vario

“È con il cuore pesante che posso confermare che un bambino di 11 anni è morto in ospedale questo pomeriggio”, ha detto il commissario di polizia della Tasmania Darren Heine. “I nostri cuori continuano a essere con la sua famiglia, le famiglie e i cari di tutti i bambini coinvolti in questo momento molto difficile”.

Un bambino è morto per le ferite riportate tre giorni dopo che un grande castello gonfiabile è esploso nel vento a una festa di diploma di scuola elementare a Devonport, in Tasmania.

Altri due bambini rimangono in ospedale in condizioni critiche e un altro è riuscito a tornare a casa.

Il dramma ha suscitato profonda emozione in tutto il paese. Sono stati deposti dei fiori davanti alla scuola e un appello online per le donazioni ha raccolto 1,2 milioni di A$ (760.000 euro) per le famiglie delle vittime.