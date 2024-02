Riscaldamento globale: il 2024 peggiore del 2023? Quest'anno inizia con nuovi record

Dopo il caldo record del 2023, il 2024 inizia male: gennaio non è mai stato così caldo e, per la prima volta, il pianeta ha superato la soglia di riscaldamento di 1,5°C in 12 mesi consecutivi rispetto all’era preindustriale.

Secondo i dati dell’Osservatorio europeo Copernicus, tra febbraio 2023 e gennaio 2024, la temperatura globale dell’aria superficiale è stata di 1,52 gradi Celsius più alta rispetto al periodo 1850-1900.