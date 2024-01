Il suo trattamento antiriflesso schiaccia quello dell'iPhone 15 Pro

Per proteggere il vetro dello schermo, riducendo notevolmente i riflessi, il nuovo Galaxy S24 Ultra si affida alla nuova tecnologia di vetro temperato Gorilla Glass Armor. In definitiva la privacy non è così banale come si potrebbe pensare.

Una settimana dopo l'annuncio del Galaxy S24, stiamo ancora scoprendo alcuni dettagli che possono fare la differenza tra i dispositivi Samsung di fascia alta e gli altri. Durante la presentazione del suo telefono S24 Ultra, il colosso coreano ha menzionato la scorsa settimana l'aggiunta del trattamento Gorilla Glass Armor sullo schermo del suo telefono di punta, che promette una maggiore resistenza agli urti e ai graffi, ma anche e soprattutto una riduzione molto significativa nei riflessi causati da questa grande superficie di vetro.

Per ottenere questi riflessi ridotti al massimo del 75% (almeno secondo Samsung), il produttore ha spiegato che sta lavorando a stretto contatto con Corning (l'azienda dietro i processori Gorilla Glass) per contribuire a sviluppare “un vetro temperato che sia molto inferiore a quello soggetto.” Per riflettere ciò che offrono attualmente gli smartphone concorrenti.

Annuncio di marketing? Forse un po'… ma davvero efficiente

Se ci si possono aspettare promesse vuote, sembra che Samsung, al contrario, non abbia venduto a sufficienza i vantaggi di questa tecnologia. Perché rispetto all'iPhone 15 Pro (il suo concorrente n. 1), il Galaxy S24 Ultra ha prestazioni molto migliori in termini di antiriflesso e ripristino della luminosità. Su Twitter, il leaker IceUniverse si è divertito a mostrare i due dispositivi uno accanto all'altro, con gli schermi spenti, per poi accendere il display della stessa immagine… per ottenere un risultato convincente a favore del nuovo telefono S24 Ultra.

A volte penso che Samsung non sappia come commercializzare questo schermo. Ad esempio, utilizza l'ultimo vetro antiriflesso Corning, che fa apparire lo schermo dell'S24Ultra più scuro rispetto ad altri telefoni cellulari, ed è anche molto trasparente, il che uccide l'iPhone 15 Pro, ma Samsung no… pic.twitter.com/qhyi2NrP1H – Mondo del ghiaccio (@UniverseIce) 19 gennaio 2024 Questo contenuto è stato bloccato perché non hai accettato i cookie e altri dispositivi di tracciamento. Questo contenuto è fornito da Twitter.

Anche se, ovviamente, dovremo verificare questa impressione testando il dispositivo, in futuro FrandroidCiò consentirebbe a Samsung di avere il sopravvento su Apple in termini di qualità del display. Ci si potrebbe chiedere perché l'azienda non abbia semplicemente mostrato un confronto per sostenere il suo punto; Invece di incentrare la propria comunicazione sull'argomento su promesse appariscenti… ma non necessariamente evocative e su numeri.