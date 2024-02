Microsoft lancia il programma Copilot interno per promuovere l'adozione dell'intelligenza artificiale da parte degli sviluppatori

Microsoft sta lanciando Microsoft 365 Copilot per i dipendenti per incoraggiare più sviluppatori a utilizzare l'intelligenza artificiale, ha riferito Business Insider mercoledì.

La società stava testando la versione beta per aumentare l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale all'interno della sua comunità di sviluppatori e stava pianificando per la prima volta un rilascio più ampio di Microsoft 365 per i suoi team, afferma il rapporto, citando una pubblicazione interna.

Microsoft non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters.

Gli investimenti e la partnership dell'azienda con OpenAI, nonché la rapida crescita del business del cloud computing guidato da clienti desiderosi di creare applicazioni IA, hanno reso Microsoft l'azienda di maggior valore al mondo, superando Apple.

Copilot è l'utilità di intelligenza artificiale generativa di Microsoft, costruita a partire dai modelli linguistici di grandi dimensioni di OpenAI. Il prodotto Microsoft 365 Copilot è un'iterazione dello strumento nella suite di produttività dell'azienda che include Word, Outlook e Teams.

A novembre, Microsoft ha iniziato a vendere Copilot, un assistente AI in grado di riassumere una casella di posta elettronica o creare una presentazione, per 30 dollari al mese. (Segnalazione di Akash Sriram a Bangalore; Montaggio di Shilpi Majumdar)