Riscaldamento a pavimento: questa startup belga può farti risparmiare tra il 30 e il 40% di energia

Riscaldamento a pavimento Fraisé: un nome poco entusiasmante per una startup con un concetto molto attraente. L’azienda, fondata all’inizio dell’anno a Enghien (Hainaut), produce impianti di riscaldamento a pavimento schiacciato, come suggerisce il nome. Una tecnologia creata circa trent’anni fa nei Paesi Bassi che oggi viene offerta solo da due aziende specializzate in pianura. Tuttavia, è pienamente coerente con le aspettative dei belgi in termini di risparmio energetico e ambientale, sia nell’ambito delle nuove costruzioni che del rinnovamento energetico.

Il nostro concorrente è in realtà il nostro ex datore di lavoroafferma Michael Gillis, CEO di Chauffage Sol Fraisé. Da un anno e mezzo ne abbiamo aumentato il fatturato da 250.000 a 850.000 euro. Ma a causa di vari motivi di disaccordo abbiamo deciso di creare la nostra azienda. Il capitale iniziale è di € 140.000, di cui € 70.000 investiti da Wallonia WAPINVEST.

1 grado in soli 30 minuti

Ma cos’è questo famoso riscaldamento a pavimento coperto di muschio? A differenza del tradizionale riscaldamento a pavimento in cui sono presenti tubazioni in cui circola acqua calda in un massetto (a 6 cm), il riscaldamento a pavimento fresato consiste nella realizzazione di “scanalature” (tipologie di canali) a diretto contatto con il rivestimento (piastrelle, parquet, ecc.). ) I tubi di riscaldamento sono posizionati al loro interno.

La fresatura consente di praticare “scanalature” in cui ruoteranno i tubi di riscaldamento. © Copyright www.chauffagesolfraise.com

“Grazie a questa vicinanza c’è molta meno inerzia: quando cambia il termostato ci vogliono 20-30 minuti per perdere o guadagnare 1 grado, mentre con il riscaldamento a pavimento tradizionale bisogna aspettare almeno 4 ore! esclamò Michael Gillis. Per questo motivo, quando la temperatura ambiente aumenta con il sole che sorge dietro una grande finestra, ad esempio, può fare molto caldo anche in inverno perché la temperatura non scende abbastanza velocemente. Con il riscaldamento a pavimento in muschio, non c’è bisogno di riscaldarsi quando non ci sei perché la temperatura sale e scende rapidamente. Puoi riscaldare semplicemente 2 ore al mattino e 6 ore la sera, ad esempio, quando un impianto tradizionale funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da aprile a ottobre. In media, questa tecnologia consente di risparmiare tra il 30 e il 40% di energia e quindi emette meno anidride carbonica.

Si noti che per il rinnovamento è possibile, ad esempio, levigare direttamente nelle piastrelle esistenti e quindi ricoprire il tutto con un nuovo strato.

Tra i 60 ei 70 euro al metro quadro

Una volta installato, il riscaldamento a pavimento in muschio costa tra i 5 ei 10 euro al metro quadrato. Calcola circa 60€/m2 nel caso di un massetto o di un intonaco, o 70€/m2 per le piastrelle (40% più lento da posare). Il riscaldamento a pavimento Moss è orgoglioso di poter lavorare su assolutamente tutti i supporti, perché il gesso, ad esempio, consente di posare il riscaldamento su una struttura in legno (pavimento). “Utilizziamo macchine ad alte prestazioni che consentono la macinazione senza acqua. Non rifiutiamo nessun tipo di sito, ma visitiamo ciascuno di essi e realizziamo piani e studi idraulici con i nostri partner.il CEO è coinvolto.

In soli cinque mesi, Chauffage Sol Fraisé ha realizzato circa 120 progetti per privati ​​in nuove costruzioni o ristrutturazioni, ma anche per professionisti (idraulici, termotecnici, frigoristi, posatori di parquet, ecc.). L’azienda lavora fino a 90 mq al giorno nel caso di pavimenti o intonaci, e fino a 50 mq al giorno per le piastrelle. Nel 2023 la startup ha già generato 300.000 euro di fatturato, punta a 800.000 euro nel corso dell’anno e punta a raggiungere i 2 milioni di euro il prossimo anno. “La nostra ambizione è diventare il principale produttore di riscaldamento a pavimento in Belgio, ma anche in Francia e Lussemburgo, regioni che svilupperemo nel 2024. Quest’anno dovremmo già essere quasi redditizi.Alimentato da Michael Gillis.

Canale YouTube, TV e altro

Inoltre, la startup non lesina strumenti di marketing e comunicazione. Il piccolo scatto di 5 collaboratori lavora con il team di marketing di Nexuro-Digital e i videografi di Gogor Prod per farsi conoscere. Un investimento di 3.000 euro al mese. Riscaldamento Sol Fraisé ha anche un canale YouTube, è apparso sulla TV fiamminga e stanzia un budget di circa 30.000 € all’anno per partecipare alle principali fiere del settore (Batireno, Bois & Habitat, Batimoi, ecc.).

La startup ha appena siglato una partnership esclusiva con Giacomini per diventare l’installatore ufficiale del riscaldamento a pavimento, ed è attualmente in trattativa con i produttori di riscaldamento a pavimento Henco, Comap, Radson e Reheau oltre che con Thomas & Piron e Jumat. Infine, Chauffage Sol Fraisé intende raccogliere molto presto 200.000 euro. “Siamo “in modalità iniziale”, siamo addirittura “in modalità guerra”. L’obiettivo è crescere rapidamente, con altri 4 appuntamenti quest’anno e 5 il prossimo anno, incluso un rappresentante di vendita nelle Fiandre. Capital aprirà a settembre, monitorando la regione 1 per 1 tramite Wapinvest Fund.E, conclude, l’amministratore delegato ha deciso di sparare ai giovani.