Lamborghini della polizia italiana, 600 cv sulla E411: cosa ci faceva quest’auto in terra belga?

Incrociare una Lamborghini Huracan su strada non è poi così frequente, ma quando si tratta di un’auto della polizia italiana del genere, l’evento è piuttosto raro. Tuttavia ! All’inizio della settimana sull’autostrada E411 vicino a Sterbenech, agenti di polizia italiani sono stati visti guidare l’auto da corsa lussemburghese verso Bruxelles. Un’auto che offre ancora oltre 600 CV e una velocità massima di 325 km/h, tutto qui!

Le informazioni sono state trasmesse in modo straordinario dai netizen sui social network e hanno sollevato le sopracciglia. Ma cosa può fare questa macchina sul suolo belga quando sappiamo che la distanza minima, in linea d’aria, tra il nostro Paese e l’Italia è di 1.083 km? Se lo stalking è l’ipotesi meno probabile, la teoria del potenziale trasferimento di organi regge meglio. Non è raro, infatti, che la polizia italiana sequestri questo tipo di cose per il trasporto. Potenza del veicolo utilizzata per raggiungere un punto di incontro in tempi record.

Ipotesi di un’operazione top secret

Ma le informazioni ottenute, non si trattava di un tale trasferimento. Infatti, se il Belgio fa parte di Eurotransplant, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che si occupa di coordinare i trapianti di organi in otto Paesi europei, non è così per l’Italia. Pertanto, il trasferimento di organi tra i due paesi non è consentito. Ma era previsto il passaggio di un’auto del genere. “Quando la polizia di un altro paese attraversa il nostro paese, veniamo automaticamente avvisati”, Sottolineiamo sul lato della polizia della Messoul Road (Neufchâteau). “In questo caso confermiamo il passaggio dell’auto italiana all’inizio della settimana. I motivi di questo passaggio? Si tratta di informazioni del tutto riservate e non possiamo divulgarle”.

consegnare un detenuto? Operazione di polizia nel contesto del traffico di droga? Scorta di polizia per un VIP? Tutte le ipotesi sono possibili. Quel che è certo è che i due poliziotti italiani si sono indubbiamente divertiti a guidare un mezzo del genere per lunghi tragitti. Qualcosa che rende un po’ invidiosi i nostri poliziotti belgi.