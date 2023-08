La prevendita esplode e supera la soglia dei 2,9 milioni di dollari

Sebbene il prezzo di XRP sia diminuito, anche il ritmo dell’acquisto di token è diminuito XRP20 Continua ad accelerare. Il progetto beneficia del grande entusiasmo degli investitori, e questi ultimi hanno già scommesso 22,7% dell’offerta personalizzata durante il periodo di prevendita. Questo è mentre il progetto si avvicina alla sua uscita ufficiale dopo aver aumentato la quantità record di $ 2,91 milioniE ora sono rimasti solo 760.000 dollari USA.

La prevendita di XRP20 procede a ritmo sostenuto

Al ritmo attuale, la prevendita di XRP20 terminerà all’inizio di questa settimana, poiché la campagna di prevendita del progetto si avvicina al suo obiettivo di $ 3.680.000. Il picchettamento è iniziato domenica, poco più di 24 ore fa, al momento della stesura di questo documento, ca 9.194.611.672 token XRP20 Scommettici finora.

Si noti che il quaranta per cento della fornitura totale di 100 miliardi di token XRP20 Offerto per l’acquisto al pubblico nell’ambito delle prevendite 22,7% È stato messo in deposito. Inoltre, i possessori di token si stanno affrettando per avere la possibilità di ottenere l’accesso rendimento annuale (APY) d 109%Questo nonostante le richieste di premio non siano disponibili fino alla fine della prevendita.

Oltre ai vantaggi dello staking, i potenziali investitori che stanno attualmente considerando di entrare in XRP20 sono incoraggiati nella loro decisione di acquisto assicurandosi che Il contratto intelligente del progetto è stato verificato. Il controllo di sicurezza è stato eseguito da 0xGuarde non sono stati rilevati vizi, ad eccezione di una piccola questione di corrispettivo gas che non pregiudica in alcun modo lo svolgimento del Contratto.

Ora che il pre-spettacolo è finito 75% Con solo $ 949.000 rimasti da raccogliere prima che la moneta venga messa in vendita, la prevendita dovrebbe concludersi entro i prossimi due giorni mentre gli acquirenti si affrettano a entrare in questo nuovo progetto. Gli investitori intelligenti si assicureranno di investire rapidamente i loro soldi, perché Il progetto sta attualmente beneficiando di un grande entusiasmo da parte del mercato. Pertanto, è probabile che la campagna di prevendita finisca rapidamente.

Oltre a offrire entrate passive tramite le scommesse, il meccanismo di combustione lo rende possibile Brucia lo 0,1% di ogni transazione. In totale, 10% La fornitura totale di token verrà bruciata consentendo a XRP20 di beneficiare dell’economia deflazionistica. Sembra necessario sottolineare che brucia 10% Della fornitura totale di token, nel tempo, renderà XRP20 sempre più scarso.

Tutta la potenza di XRP20 si basa sul principio del decentramento, che è in netto contrasto con il funzionamento e il lancio di XRP. Questo perché Ripple ha il pieno controllo sulla creazione di nuovi token XRP da un account aggiuntivo.

D’altra parte, Quando XRP è stato lanciato nel 2013un’offerta 100 miliardi Era diviso tra l’azienda e i fondatori. L’ondulazione è impostata 80% et al 20% Andò dai tre fondatori. dai fondi assegnati alla società, 55 miliardi Inizialmente era vietato. Nel mese di luglio di quest’anno, 41 miliardi di XRP Sono ancora banditi e rilasciati ogni mese.

In confronto, l’approccio di XRP20 è molto più equo, con quest’ultimo incentrato sull’aspetto della community:

Prevendite (40%): 400.000.000.000

Condividi (40%): 400.000.000.000

Liquidità DEX (10%): 10000000000

Assegnazione bruciature (10%): 10000000000

XRP20 è per la comunità, non per istituti finanziari affermati

XRP20 non ha alcuna connessione con Laboratori Ripple È la fonte dell’XRP originale, né di nessuno dei suoi altri prodotti. Tuttavia, questa nuova criptovaluta cerca di dare nuova vita all’intero ecosistema concentrandosi su piccoli investitori, piuttosto che su attori istituzionali o grandi portafogli.

Simile ai token XRP, l’XRP20 mostra il La fornitura totale di token è pari a 100 miliardiMa qui finiscono le somiglianze. A differenza di XRP, il team di XRP20 ha progettato un sistema di picchettamento al suo interno Il 40% dell’offerta totale è riservato alle ricompense della community.

I bonus saranno distribuiti in un periodo quattro anni. Questioni primarie Bloccato per sette giornidopodiché le ricompense in token possono essere richieste o lasciate nel pool di staking per continuare a generare il pagamento.

Secondo il dashboard XRP20, i premi vengono emessi al ritmo di 3.750 token XRP20 per blocco Ethereum. La proporzione del pool detenuto determinerà la proporzione dei 3.750 token XRP20 guadagnati da ciascun indirizzo registrato nel protocollo di staking.

Le questioni legali di XRP potrebbero contribuire fortemente al futuro successo di XRP20

Data la notorietà di XRP, il token XRP20 è stato in grado di attirare l’attenzione di una comunità crypto preesistente e particolarmente numerosa. L’hype che circonda XRP si è intensificato a causa della recente decisione di Giudice Torres Che quest’ultimo non era un titolo quando venduto agli investitori al dettaglio.

Tuttavia, i guadagni realizzati da questa decisione sono stati ridotti dopo che la decisione del giudice è stata impugnata in precedenza Commissione per i titoli e gli scambi (SEC) degli Stati Uniti. Questa complessa situazione avvantaggia enormemente XRP20, perché non solo il progetto non è influenzato dal calo del prezzo dell’XRP originale, ma inoltre Continua a beneficiare delle dinamiche positive della sua comunità.

XRP20 si trova ora in una posizione molto favorevole, che potrebbe consentirgli di godere di un successo simile a quello di cui godeva inizialmente XRP. Al momento della stesura di questo articolo, è stato fissato il prezzo di XRP20 $0,000092.

Se sei interessato al potenziale di XRP20, sentiti libero di consultare Il sito ufficiale del progetto Oppure unisciti alla community su Cinguettio et al cavo.

Dichiarazione di non responsabilità: la sezione “Industry Talk” fornisce le opinioni degli attori del settore delle criptovalute e non fa parte del contenuto editoriale di Cryptonews.com.