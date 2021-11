Ripresa delle lezioni di italiano a Dante Alighieri

Riprendono le lezioni di italiano alla Dante Alighieri Castelsarrasin-Moissac. Gli studenti esplorano o approfondiscono le loro abilità linguistiche attorno al loro insegnante, Cusep.

“I corsi si svolgono a Castellsarasin e Moizak, a seconda della situazione, ma anche della disponibilità delle persone in relazione al tempo o al luogo”, spiega Giuseppe. Proveniente da una famiglia di insegnanti, ha risposto all’annuncio dell’associazione e si è confrontato con i suoi stessi studenti. “Ci sono molte persone nella zona provenienti da insediamenti italiani a metà del Novecento, ma pochissimi italiani possono insegnare la lingua. Prima della crisi del Covid avevamo buone classi, a volte una quindicina. ‘Studenti. Oggi. Questo ritmo è rotto”, osserva il professore. Ma in questo rinascimento le abitudini stanno lentamente tornando con alcune persone nuove. “La mia famiglia è di origini italiane, ma a casa non parliamo italiano. Ma è interessante riscoprire questa cultura”, ammette Sylvie, che frequenta i corsi da molti anni. “Mi piace l’Italia. Non ho radici lì, ma in genere mi piacciono le lingue, quindi soprattutto l’italiano. Poi mantiene i neuroni”, concorda Line. “Ho imparato l’italiano al liceo e mi sono ritirato. Amo l’italiano. Ascoltare questa bellissima lingua e saperla parlare mi permette di sfruttare al meglio i viaggi che posso fare lì. Anche il tempo libero è un modo. Lì è una funzione”, dice Maithe. Le lezioni si tengono il mercoledì, dalle 19:30 alle 20:30 al Livello 1 (apertura), e dalle 18:30 alle 19:30 al Livello 2 (Intermedio), a il Campus del Centro Culturale, rue du soleil 2. I corsi (confermati) si terranno il giovedì dalle 19:00 alle 20:00 presso il Centro Culturale 24 rue de la solidarité.

Informazione e comunicazione: tel. 05 63 32 27 09 o 05 63 04 90 80 – www.dantealighieri-castelmoissac.e-monsite.com