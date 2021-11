Guzzi, il ristorante italiano non è come gli altri di Lovanio

Stanco della neo-pizza

Yu Ku, Felice Milusi. Lei è di Shanghai e parla cinese, inglese, italiano e olandese. Lui è Laziel, parla romano, italiano, quattro parole olandesi e tre inglesi. Felice. Lo chef de Rossi è uno dei ristoranti italiani più unici (e migliori) nel Belgio regionalizzato.

Rossi, Felice, Gu: Un universo felliniano, dove la colonna sonora è un trambusto, i personaggi sembrano presi direttamente da Pinocchio e Amarcard (abbiamo cambiato l’accento bolognese in accento romano). La cucina è sofisticata, perché a volte al di là dell’atmosfera terrena, Felice è il luogo per teletrasportarsi come un vero turista notturno. Lovanio ha sempre questo effetto su di me, ci vuole meno tempo per arrivarci rispetto a “Montgomery-Schuman” su Etterbeek, tuttavia, è sempre un cambio di scenario. Sì, Felice, come tanti, esplode in Italia da vent’anni e ha messo in campo un buon tipo di pizza che funziona bene anche qui.

Video della giornata:

Menù degustazione

Quindi sì, le pizze sono sempre le migliori, e ce ne sono sempre di più, è straripante ovunque, ma questa è la prima volta che vedo una pizzeria che propone un menù che sa di essere fatturata a 49 euro. Perché oltre alla pizza ci sono anche gli antipasti, che è quasi un gioco di Gucci, lo diciamo subito – attenzione, spoiler! – Se le pizze sono impeccabili, gli anticorpi stessi ti riporteranno indietro!

Abbiamo conosciuto Felice in un ristorante tascabile nel 2015 e Rossi, come dicevamo, lo ha visto (lavora a un indirizzo per qualcosa a seconda della sera) in una grande pizzeria dove sembra un mix di giovani coppie. Insegnanti, famiglie e studenti, persone, vita. Prosecco “Cole Fonto”, naturale – come dice il nome – con un piccolo acconto – e allo stesso tempo molto elegante (38 euro, non economico, ma di alta qualità) partiamo (e teniamo la bottiglia). Prodotto.). Prendiamo un menù che comprende due anticorpi e due pizze. In effetti, prendiamo il menu, aggiungiamo cose comunque, volevamo solo girare …

Gusto approvato

Per una volta, Madame Hynat ed io siamo d’accordo dall’inizio alla fine (dandole sempre un prosecco vuoto, prima), gli Anticorpi si occupano del tour. Carpaccio di carne salata alle nocciole del Piemonte, focaccia e burrata (lo ordiniamo in aggiunta) e caviale italiano (la scatola ha la scritta Royal Heritage, ma proviene da Calvicius nel bresciano); Questa caviale barretta costa 20 euro, che è quasi un regalo (la dimensione del caviale è piccola, d); Vitel tonica senza maionese, con le alici di Cetara e Florence che mi fissano attonita nell’inghiottire questa salsa di pesce che di solito tralascio. Ci sono anche capperi secchi croccanti con esso, il che è pazzesco.

Dopo Margherita (12 anni), è lì a confermare che il maestro Pizzaolo conosce i classici, e fa meglio di così. Educazione, fiera, perfettamente elevata dal bordo, un modello. Una marinara (16 euro) arriva con un’acciuga aromatizzata brutalmente, molto salata, ma le acciughe sono salate. Poi, il menù delle pizze. Murray, vicino al fiume, ha fatto il suo nuoto sincronizzato elegantemente da quando era la trota di Ondenwall; Terra, una crema di broccoli, salsiccia, fiori di finocchio e buccia di patate arrosto, e ricotta affumicata. Non abbiamo finito di tutto, domani partiamo per la colazione e i pezzi rimanenti si raffredderanno lentamente senza ammorbidirsi. La serata si conclude con un piccolo serpente fatto in casa con un piccolo dolce, per inseguire il minimo arricchimento del gusto del cibo, che viene leggermente caricato con le nostre ordinazioni extra; Il menu da solo è ben equilibrato e più che adeguato.

Qui, come Rossi, alla fine del passaggio, il gruppo è a tavola con Felice, Renard e Pinocchio, le camerette dei suoi ragazzi; Si definisce rombicogoni (fastidioso, nota dell’autore) Eppure è pieno di amicizia e compassione per coloro che lo circondano. Sembra proprio come il perfetto Margarita.

Nelle foto trovate il nostro gusto: