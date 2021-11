Il Montpellier Rectec Netios è stato acquistato dall’italiano Namiri

Netheos, fondata nel 2004 a Montpellier, è un fornitore francese di soluzioni di verifica dell’identificazione remota e digitalizzazione del processo di connessione. Regtech fornisce soluzioni contrattuali online attraverso una piattaforma integrata per la verifica dell’identità, la verifica dei documenti di assistenza clienti e la gestione automatizzata dei contratti. Netheos serve principalmente attori in settori regolamentati come servizi finanziari, fintech, assicurazioni e immobili, fornendo un processo affidabile e collaudato che riduce il rischio di frode e soddisfa i requisiti di conformità. La sua soluzione SaaS “Trust and Sign” migliora e protegge i viaggi dei clienti altamente regolamentati forniti da banche e compagnie assicurative nel self-care digitale.

Il gruppo italiano Namirial è un esperto europeo di software e servizi di trust digitale ed è di proprietà di Ambienta, un fondo di investimento europeo (che dice ” Punta sulla sostenibilità ambientale 2), annuncia l’acquisizione di Netheos.

Sviluppato in Senegalia, Italia nel 2000, Namiril supporta la sua trasformazione digitale fornendo soluzioni di gestione delle transazioni digitali ai propri clienti: soluzioni per la contrattazione dei clienti, automazione delle approvazioni, regolamentazione del flusso di firme elettroniche, identificazione, autenticazione a più fattori, registrazione della consegna elettronica e fattura elettronica. Con circa 500 dipendenti, Namirial ha 20 uffici in cinque paesi e annuncia oltre un milione di clienti in tutto il mondo.

Compromesso di portafogli

“L’arrivo di Netios a Namir è pienamente coerente con la nostra piattaforma per i servizi di fiducia digitale e la strategia delle soluzioni. Massimiliano Bellegrini, CEO di Namiriel, annuncia. I nostri clienti nei settori regolamentati e in particolare nei servizi finanziari hanno espresso il desiderio di vedere le nostre soluzioni integrare le capacità di rilevamento e prevenzione delle frodi. Questa acquisizione ci offre un enorme vantaggio rispetto ad altri fornitori di piattaforme di fiducia digitale. “

Secondo entrambe le società, ” La combinazione delle tecnologie Netios e Namir consentirà alle aziende di soddisfare meglio la domanda globale di accelerazione digitale. .

Oltre all’insieme di tecnologie complementari, i clienti ei partner di entrambe le società beneficeranno di una copertura geografica estesa, Netheos in Europa e Namirial in Francia e nei paesi francofoni.

Siamo particolarmente lieti di unirci a Namirial in Italia, Germania e Sud America, che condividono la nostra ambizione e i nostri valori ambientali, sociali e amministrativi. Annuncia Olivier Détour, fondatore e presidente di Netheos. L’integrazione dei portafogli di prodotti crea la perfetta complementarità per soddisfare le esigenze del mercato, come il nostro impegno comune nel fornire soluzioni white label. Questa acquisizione è una buona notizia per i clienti Netheos: poiché continuano a beneficiare del livello di gestione e delle vendite e delle interazioni tecnologiche, i nostri clienti e partner acquisiranno capacità senza precedenti combinando le tecnologie all’avanguardia del settore delle nostre due società. È necessario sostituire l’altro. “

Un acceleratore

Le Montpelliérain cita ” Netios, una società di diritto francese, rimane lo stesso del suo marchio… Mi sono dedicato di nuovo finanziariamente e la gestione non è cambiata per i 30 dipendenti di Netios. Continueremo a reclutare».

Il fondatore di Netheos ha circondato questa acquisizione: ” Nel mercato della firma elettronica e del trust digitale esistono due generazioni di aziende: la prima focalizzata su grandi conti, banche e assicurazioni, di cui Netheos fa parte, e la seconda più recente rivolta al mercato VSE e SME. Per quanto riguarda il 1 ° tipo, è complicato perché in altri paesi ci sono già attori locali che lavorano nelle banche e in tutti i principali conti … soprattutto perché abbiamo iniziato la nostra crescita europea aprendo un ufficio a Barcellona, ​​​​ma ci sarebbe voluto terminato. a lungo. Namir è un acceleratore perché esistono già in molti Paesi europei”.

Fino ad ora, Namirial ha aperto uffici nei paesi in cui vuole affermarsi.