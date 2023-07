Un quadro italiano si posiziona per Adama Traero

Il Milan continua a cercare agenti liberi e, secondo quanto riferito, ha preso contatto con l’ala uscente dei Wolves Adama Traer.

I rossoneri hanno già lavorato molto sul mercato, ingaggiando i free agent Daichi Kamada e Sandro Tonali pronti a cedere il Newcastle United per circa 80 milioni di euro. Il Milan è regredito in questa stagione dopo aver vinto lo scudetto, ma quest’estate cerca i rinforzi giusti per tornare in alto. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan ha aperto oggi i colloqui con l’agente di Traore, Jorge Medes, per iniziare un possibile trasferimento per il 27enne, il cui contratto con i Wolves è in scadenza a pochi giorni. Stefano Pioli era già considerato un buon candidato per la squadra del capoluogo lombardo e ha firmato il trasferimento.

