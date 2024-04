Rif. Guerra in Ucraina: Kiev ha bisogno di “azioni immediate” per rafforzare le difese antiaeree, afferma Zelenskyj

Alle celebrazioni per l’80esimo anniversario dello sbarco alleato in Normandia sarà invitata la Russia, ma non Putin

La Russia sarà invitata a partecipare alle celebrazioni per l'80° anniversario dello sbarco alleato in Normandia all'inizio del prossimo giugno, ma il suo presidente Vladimir Putin non sarà invitato a causa della “guerra d'aggressione” della Russia in Ucraina, la missione di liberazione responsabile dell'organizzazione di questa celebrazione annunciato. Martedì. Ha osservato che “date le circostanze (l'attacco russo in Ucraina, ndr), il presidente Putin non sarà invitato a partecipare alla commemorazione dello sbarco in Normandia”. Vladimir Putin è stato invitato alle celebrazioni del 70° anniversario nel giugno 2014, nonostante l’annessione della Crimea tre mesi prima, a causa del pesante prezzo pagato dalla Russia nella battaglia contro il nazismo.