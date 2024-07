L’esercito israeliano sostiene di aver ucciso Rafi Salama, uno dei leader di Hamas

Cerca il nostro aggiornamento sulla situazione di ieri.

Il raid nel campo profughi di Al-Mawasi, a sud della Striscia, ha ucciso almeno 90 persone e ne ha ferite altre 300 sabato 13 luglio, secondo il Ministero della Sanità di Gaza. Se questa valutazione sarà confermata, questo attacco sarà uno dei più sanguinosi dall’inizio del conflitto. Bashar Talib/AFP

La guerra tra Israele e Hamas ha provocato la morte di 38.584 persone nella Striscia di Gaza, la maggior parte delle quali civili, secondo un nuovo rapporto pubblicato domenica 14 luglio dal Ministero della Salute del Movimento Islamico Palestinese. Da parte israeliana, 1.195 persone sono state uccise, la maggior parte anche civili, durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, secondo un conteggio dell’Agence France-Presse basato su fonti ufficiali israeliane. Secondo l’esercito israelianoDa allora sono stati uccisi anche 682 soldati israeliani.

Confusione sul ritiro di Hamas dai negoziati per il cessate il fuoco

Due alti funzionari di Hamas hanno detto domenica all’AFP che il movimento islamico ha deciso di ritirarsi dai negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza dopo che un raid israeliano ha preso di mira il suo leader militare, Muhammad al-Deif. Secondo uno di questi funzionari, Hamas lo è “Siamo pronti a riprendere le trattative” Quando Israele “Dimostrerà serietà nel raggiungere un accordo di cessate il fuoco”. E il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza in cambio del rilascio dei palestinesi detenuti da Israele. Tuttavia, domenica scorsa, Izzat Al-Rishq, membro dell’ufficio politico dell’organizzazione, ha respinto questa proposta “Falso e infondato” Questa informazione.

Secondo Hamas, sabato i raid israeliani hanno ucciso più di 90 palestinesi nel campo sfollati di Al-Mawasi, vicino a Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza. L’esercito di occupazione ha affermato di aver preso di mira Muhammad Deif e il comandante della Brigata Khan Yunis, Rafi Salama. “Chi aveva due menti” Attacco del 7 ottobre 2023. “Si è trattato di un attacco preciso. Si stima che la maggior parte delle vittime siano anche terroristi che erano con Deif e Salama”.Lo ha detto l’esercito.

Lo ha affermato domenica la stessa fonte “Escluso” Rafi Salama durante il raid effettuato sabato. Secondo Hamas, Muhammad Al-Deif è ancora vivo “Fa un buon lavoro e supervisiona direttamente le operazioni dei battaglioni–distribuito [branche armée du Hamas] E la resistenza».

Nel frattempo, l’esercito israeliano continua le sue operazioni nella Striscia di Gaza, soprattutto nella zona di Rafah (sud) e a Gaza City (nord), dove sono dispiegate le sue forze. “Un certo numero di terroristi sono stati eliminati durante il combattimento ravvicinato.”. Secondo la Difesa civile palestinese, almeno otto persone sono state uccise a Gaza City nella notte tra sabato e domenica dopo che i bombardamenti avevano preso di mira diversi edifici.

Edifici distrutti durante il bombardamento di sabato 13 luglio sul campo profughi di Al-Mawasi, a sud della Striscia di Gaza. Bashar Talib/AFP

Un duro colpo per i negoziati

Dopo mesi di richieste internazionali per un cessate il fuoco, il ritiro di Hamas dai negoziati costituisce un duro colpo agli sforzi dei mediatori per garantire una tregua nella zona assediata, dove la situazione umanitaria è diventata disastrosa.

La maratona diplomatica è appena iniziata in seguito alla concessione fatta la settimana scorsa dal movimento islamista, che ha accettato di negoziare la liberazione degli ostaggi in assenza di un cessate il fuoco permanente con Israele. Sabato il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha accusato Benjamin Netanyahu di cercare di impedire un cessate il fuoco. “Massacri atroci”Secondo un comunicato stampa di Hamas, egli ha sottolineato il contrario: “Risposta positiva e responsabile” Da Hamas agli sforzi dei mediatori.

Il primo ministro israeliano afferma da tempo di voler continuare la guerra finché Hamas, che Israele, Stati Uniti e Unione europea classificano come organizzazione terroristica, non sarà eliminata e tutti gli ostaggi non saranno rilasciati. Delle 251 persone rapite il 7 ottobre 2023, 116 sono ancora detenute a Gaza, di cui 42 sono morte, secondo l’esercito.

Durante una conferenza stampa con il suo omologo saudita in visita a Istanbul, Hakan Fidan, capo della diplomazia turca, ha criticato ancora una volta la posizione israeliana. “Israele e Netanyahu commettono nuovi massacri ogni volta che si respira un’atmosfera positiva. Ciò dimostra che in realtà non hanno alcuna intenzione di pace. (…) Dopo l’attacco ai civili di ieri a Khan Yunis, ci siamo resi conto che l’intenzione di Israele non è quella di porre fine a questo conflitto, ma piuttosto di continuare la sua politica mirata allo sterminio del popolo palestinese.-Hai annunciato?

Un nuovo raid israeliano contro una scuola dell’UNRWA

Per la quinta volta in otto giorni, gli aerei di occupazione israeliani hanno lanciato un attacco contro una scuola nella Striscia di Gaza che ospitava sfollati a causa della guerra, provocando 15 morti, secondo un rapporto della protezione civile. L’attacco ha preso di mira una scuola gestita dall’UNRWA, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi, nel campo profughi di Nuseirat (centro), che è stato l’obiettivo di due recenti attacchi israeliani.

L’esercito israeliano ha spiegato che è stata la sua aviazione a farlo “Un certo numero di terroristi attivi nell’area dell’edificio scolastico Abu Araban dell’UNRWA a Nuseirat sono rimasti feriti.”. Secondo lei, l’edificio “Era come una tana.” E di base “attacchi” contro le forze israeliane.

I residenti hanno riferito che le vittime, compresi i bambini, sono state portate negli ospedali vicini.

Israele vuole estendere il servizio militare obbligatorio

Domenica il governo israeliano ha votato per estendere il servizio militare obbligatorio per gli uomini da 32 a 36 mesi. L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha confermato l’approvazione del disegno di legge, che sarà sottoposto al Parlamento.

Se superato, il termine di 36 mesi entrerebbe in vigore immediatamente, per cinque anni, secondo una copia della fattura pubblicata online. per colpa di “Le attuali esigenze dell’esercito dopo gli eventi del 7 ottobre 2023”Lo suggerisce la sentenza provvisoria “Il periodo massimo di servizio per gli uomini è di 36 mesi.”Definisce la fattura. La legge si applica anche ai soldati attualmente in missione.

Il procuratore generale israeliano Gali Baharav Meara ha criticato l’ineguale applicazione del servizio obbligatorio, a causa delle esenzioni concesse agli uomini ebrei ultraortodossi.

Il servizio militare è obbligatorio in Israele, ma gli ebrei ultraortodossi, che costituiscono il 13% della popolazione, possono evitarlo se si dedicano allo studio dei testi sacri dell’ebraismo.

Ma a giugno, la Corte Suprema ha ordinato la coscrizione degli studenti nelle scuole talmudiche, deliberando di farlo in contumacia “Quadro giuridico adeguato” Il governo non aveva il diritto di esentarli, il che potrebbe indebolire la coalizione di Benjamin Netanyahu, sostenuta dai partiti ultraortodossi.

