Ricoperta di quasi 30.000 diamanti dal petto alle palpebre, Doja Cat stordisce la tela

Un vero lavoro artigianale che è durato solo un’ora.

Questo è senza dubbio il look più hot della Haute Couture Primavera/Estate 2023, forse secondo solo al mantello da leone di Kylie Jenner. L’abito Schiaparelli, il cui look è basato su teste di animali in gommapiuma, è stato indossato per l’occasione dalle più grandi modelle della moda, da Shalom Harlow a Irina Shayk a Naomi Campbell.

Doja Cat ha deciso di attirare l’attenzione in un modo completamente nuovo. La rapper americana si è semplicemente trasformata in una scultura vivente nella sua prima di Schiaparelli. In tutto, decine di migliaia di diamanti sono stati incastonati sulla pelle della star, una tonalità lilla (colore dell’anno secondo Pantone) abbinata al suo outfit scultoreo: abito senza spalline, stivali di vernice alti fino alla coscia e stivali alti di seta.

La sua trasformazione è stata di Pat McGrath. Lui e il suo team hanno adornato il cantante con cristalli Swarovski per a “Un look luccicante, scintillante e sovversivo”. “Collaborare con i talentuosi Doja Cat e Daniel Roseberry è stato un vero piacere”ha detto la truccatrice dello spettacolo. “La sua pazienza e dedizione mentre impiegava quattro ore e 58 minuti per completare la creazione, ricoperta da oltre 30.000 cristalli Swarovski incastonati a mano, è stata davvero stimolante”.