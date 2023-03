Quando François-Damien ha sconvolto Benoît Bouilforde in diretta: “Sono sicuro che l’ha fatto apposta”

Scena divertente nello spettacolo “C a vous”! Benoit Bolford e il regista Olivier Babinet erano presenti per promuovere “Normal”, che uscirà in Belgio il 5 aprile. Come al solito, l’attore ha realizzato lo spettacolo sul set. Affrontando Anne Elizabeth Lemoine e i suoi editorialisti, Namoroa si è mostrato in buona forma… finché il suo telefono non ha squillato subito dopo tre brevi minuti. “Sto commettendo un errore imperdonabile”., lui inizia. “Ho dimenticato di spegnere il telefono e vibra nel culo.

Benoît Poelvoorde graffia Dardenne: “Li chiamiamo Gambon Brothers” Un errore che ha fatto ridere tutto il gruppo. “Dietro le quinte non devono crederci e chiamarmi idiota per aver lasciato il telefono sbloccato. Ti garantisco che se guardassi, sarebbe probabilmente stupido scrivermi che sono in TV. E non la pensa così bene, perché è un ragazzo famoso che infastidirà l’attore. “Indovina chi mi sta chiamando? Sono Francois Damien! Non mi ha detto niente, ha solo lasciato squillare pensando che dovevo aver dimenticato di spegnere il telefono. […] Sono sicuro che l’ha fatto apposta”. I due attori sono amici da molto tempo. Dopo una fetta di risate, finalmente tutti hanno potuto fare sul serio per lo spettacolo. Da tre minuti al video: