“Non volevo correre.”

A un affilatore di chiavi è stata addebitata una multa forfettaria per essere rimasto in piedi per più di 90 minuti in un McDonald’s. Questo cliente ha deciso di raggiungere suo fratello al fast food e ha ordinato una grande quantità di cibo. Naturalmente, voleva prendersi il suo tempo consumando tutto.





Pochi giorni dopo, la prugna è arrivata nella sua cassetta delle lettere, cosa che lo ha sorpreso molto. UK Parking Control, la società che gestisce il parcheggio, lo accusa di aver superato i 90 minuti di parcheggio previsti per i clienti di McDonald’s. E se ora deve pagare due multe è perché ha superato quel limite di tempo nelle serate del 4 e 6 gennaio.

McDonald’s… salato! “È il McDonald’s più costoso che abbia mai mangiato. Non c’è nessun segno nel fast food che ti dica che hai solo 90 minuti per mangiare. Non mi sentivo affrettato e ho ordinato un sacco di cibo”, ha detto il cliente a Cambridgeshire Live .

Sharpour è andato da McDonald’s per chiedere aiuto, ma hanno detto che non avevano niente a che fare con la storia. Sul lato del controllo del parcheggio del Regno Unito, si dice che questo limite sia stato fissato per garantire la fluidità del parcheggio. “Questo limite è indicato in più punti del parcheggio e anche al di fuori di esso. Se un cliente si sente truffato deve presentare ricorso, come previsto dal nostro regolamento aziendale”, spiega un portavoce dell’azienda.