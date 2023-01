I personaggi di M&M M, è finita! Il motivo è strano…

“Svegliati Les M&M’s”

La seconda polemica è nata a inizio gennaio, con l’uscita di una confezione di M&M’s in edizione limitata contenente solo i colori dei personaggi femminili (verde, marrone, viola). “Svegliati, M&M è tornato”, non ha esitato a protestare con Tucker Carlson, un presentatore di spicco di Fox News, noto per gli atteggiamenti ultraconservatori di molte delle sue star.

Ne ha aggiunto uno strato, insinuando che “Green era probabilmente una lesbica” e “Purple è grasso”. Un anno fa, Tucker Carlson ha effettivamente attaccato M&M’s per aver sostituito le scarpe da ginnastica bianche di Green con scarpe da ginnastica, che le rendevano meno attraenti. Lunedì su Twitter, ha affermato che da parte di M&M’s “siamo sorpresi di vedere così tante polemiche sul marchio che non ti aspettavi di” disturbare Internet “.

“Ma ora abbiamo capito,” Halwani ha aggiunto, “Anche una barretta di cioccolato può essere polarizzante.” o “Era l’ultima cosa che volevamo, perché il nostro obiettivo è riunire le persone”, M&M’s ha detto: SM. Di conseguenza, abbiamo deciso di mettere in pausa i personaggi per un periodo di tempo indefinito.L’azienda ha annunciato. Le creature animate saranno sostituite, nelle nuove campagne pubblicitarie, dall’attrice e comica Maya Rudolph.

Sembra proprio che la stupidità umana non abbia limiti…