Richard Stanwyck, in pensione dopo 26 anni dal servizio sanitario pubblico della Columbia Britannica.

Mentre stava valutando la possibilità di ritirarsi dal mondo professionale nel 2020, Richard Stanwyck è stato coinvolto nella pandemia di COVID-19.

Attraverso la formazione, il pediatra, che è stato il primo ufficiale sanitario nella capitale provinciale Victoria tra il 1995 e il 2001, ha collaborato attivamente al protocollo per combattere il COVID-19 nella Columbia Britannica, insieme alla dott.ssa Bonnie Henry.

Ma al momento del ritiro, Richard Stanwyck era preoccupato per le conseguenze indirette della pandemia. lo conferma Per la prima volta dal 1921, l’aspettativa di vita è diminuita di 7 mesi .

I livelli di stress sono enormi ha detto giovedì mattina in una conferenza stampa a Victoria.

Afferma che sono in parte responsabili dell’aumento dell’uso di alcol e droghe e della violenza fisica e verbale.

Il COVID-19 ha cambiato il gioco

Tutte queste pressioni ed effetti […]Per quanto il COVID-19 e la crisi degli oppioidi contribuiscono a questo calo generale dell’aspettativa di vita ha detto.

Secondo Richard Stanwick, questa pandemia porterà a una grave interruzione nell’approccio alla gestione dei problemi di salute pubblica.

È spiegato in Dopo essere uscito da COVID-19, ci sono molte cose che devono cambiare, che si tratti del modo in cui pratichiamo la salute pubblica, il modo in cui pratichiamo la medicina in generale o il modo in cui forniamo le cure primarie.

Richard Stanwyck ha anche espresso preoccupazione per gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute.

Gli eventi meteorologici che hanno scosso la contea nel 2021, come inondazioni atmosferiche del fiume, cupola termica e incendi, Impatto sulla qualità dell’aria disse, e vengono portati per riproduzioni frequenti e intense.

Cambiamenti climatici e salute pubblica, la nuova sfida

Per coloro che hanno lavorato a lungo per migliorare la qualità dell’acqua potabile dell’isola, il riscaldamento globale rappresenta una nuova minaccia.

Le comunità che hanno fatto affidamento sul ghiaccio di massa lo hanno scoperto scomparire troppo rapidamente e essere in grado di stabilire lo stoccaggio e i mezzi per mantenere quest’acqua in buone condizioni e pura per un’ulteriore diffusione sarà una sfida importante. Il signor Stanwick ha spiegato.

Prima di lasciare l’incarico venerdì, Richard Stanwyck raccomanda di affrontare queste numerose nuove sfide: Avremo bisogno di un intero gruppo di persone addestrate in queste aree per poter andare avanti.

Dei 26 anni trascorsi nel servizio sanitario pubblico dell’isola di Vancouver, Richard Stanwyck è particolarmente memorabile per la sua lotta contro il fumo negli ambienti chiusi.

La pratica è stata vietata nell’area metropolitana nel 1999 e dice che è uno dei suoi risultati più soddisfacenti, che ha ispirato altre giurisdizioni in Canada.

Ciò che abbiamo realizzato nell’area della capitale regionale è servito da modello per luoghi come Ottawa, Toronto e Calgary. È una pratica classica di salute pubblica Quando un distretto, un distretto o una città ottiene vantaggi in termini di salute pubblica che migliorano la salute pubblica, condividiamo tale conoscenza ha sottolineato.

L’Autorità sanitaria dell’isola di Vancouver ha avviato un processo di reclutamento internazionale per trovare un nuovo Chief Medical Officer of Health. Nel frattempo, il dottor Murray Fife funge da direttore ad interim.

Con informazioni da Catherine Marlowe