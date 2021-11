Carattere Covid, Virginie Masseri prende il controllo di Food Health – rts.ch

Virginie Masseri lascerà l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) la prossima primavera. La persona che è una delle figure nella lotta al Covid-19 entrerà a far parte dello stato di Fu il 1° aprile 2022 come Direttore Generale della Sanità (DGS).

Virginie Masseri è stata nominata all’UFSP nel 2002 ed è attualmente capodivisione del Programma di lotta contro le infezioni e di immunizzazione. Questo lavoro l’ha portata alla ribalta dall’inizio della crisi del coronavirus, in particolare come esperta sindacale.

Prima di entrare a Berna, ha lavorato per Medici senza frontiere e per l’Organizzazione mondiale della sanità. Lo stato di Fu ha dichiarato giovedì in un comunicato stampa che ha conseguito un dottorato in medicina ed è specializzata in pediatria e malattie infettive.

Una delle posizioni più alte nel dipartimento

Come Direttore Generale della Sanità, Virginie Masseri occuperà una delle più alte posizioni nel Dipartimento della Salute e dell’Azione Sociale (DSAS), guidato dal Consigliere di Stato Rebecca Ruiz. Sostituirà Stephanie Monod, che si è dimessa lo scorso luglio dopo più di sette anni nella posizione.

Nel suo comunicato stampa, il Canton Vaud ha sottolineato in modo specifico la “visione strategica dei problemi di salute pubblica” di Virgin Masseri. Ha anche elogiato la sua “grande esperienza manageriale che ha attraversato vent’anni nella gestione della squadra e la sua capacità di integrare questioni politiche, sociali e scientifiche”.

ATS / oang