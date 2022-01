Barometro Corona in azione da venerdì: ecco cosa cambierà

Da venerdì 28 gennaio in Belgio si applicherà il codice rosso. Questa è la terza fase del Barometro Corona, che è stato rivelato durante l’ultimo comitato consultivo. Concretamente, questo significa che c’è sempre un alto rischio di sovraccaricare il sistema sanitario. Le procedure applicate sono quindi più stringenti rispetto alle fasi gialla e arancione.

In Code Red, l’uso della mascherina resta obbligatorio. Lo stesso vale per il lavoro a distanza. È consentito un solo giorno faccia a faccia a settimana. Puoi fare acquisti solo con due persone.

Ci sono tre settori coinvolti nella scala: HORECA, Eventi pubblici e Attività ricreative. Ecco le principali misure che entreranno in vigore da venerdì:

Sarà richiesto un biglietto Covid Safe per i luoghi in cui ci sono più di 50 persone all’interno e 100 persone all’aperto. Sarà possibile raccogliere fino a 200 persone, ma una volta superato tale limite la capienza dovrà essere ridotta al 70%. Per mantenere il 100%, i rilevatori di CO2 devono rimanere al di sotto di 900 ppm.

I matrimoni sono ammessi, ma non le feste “dinamiche” al chiuso (es. discoteche).

All’interno è richiesto un biglietto Covid Safe. Gli stabilimenti HORECA sono tenuti a chiudere tra mezzanotte e le 5 del mattino.

Le bevande in piedi sono vietate e 6 persone per tavolo.

Un biglietto Covid Safe, in opzione, può essere ordinato da 50 persone. Un massimo di 80 persone possono partecipare alle attività indoor, un massimo di 200 persone all’aperto. Solo le attività sportive non sono soggette a queste restrizioni e il numero di partecipanti può essere illimitato.

È consentito il pernottamento in campeggio. Gli spazi interni saranno nuovamente aperti. Ciò include: parchi giochi al coperto, parchi di divertimento, zoo e zoo, parchi con trampolini, piste da bowling, biliardo, sale da biliardo, sale da freccette, paintball, giochi laser, escape room, casinò, ecc.).

Il ministro della Salute Frank Vandenbroek, membro della Commissione sanitaria della Camera, ha indicato che la scala approvata dai vari governi del paese si applicherà in linea di principio fino alla fine di giugno. Tuttavia, potrebbe essere ritirato prima a seconda delle valutazioni che verranno fatte entro tale data. Les seuils utilisés pour permettre le passage vers une des trois phases (rouge, orange et jaune, ndlr), basi sur le nombre d’hospitalisations et depatients en soins intensifs, devraient par ailleurs faire l’objeté déval A poche settimane. Altre misure non barometriche possono sempre essere adottate dal comitato consultivo. Resta quindi in vigore l’attuale normativa in materia di lavoro a distanza (quattro giorni su sette) e shopping.