Il parere del Consiglio superiore della sanità deve arrivare venerdì

I vari ministri della Salute potranno poi prendere una decisione nel fine settimana.

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha finora dato il via libera solo a una dose di richiamo per gli adulti. Tuttavia, poiché alcuni paesi, come l’Austria e l’Italia, impiegheranno molto presto una dose di richiamo anche per la fascia di età 12-17, è stato chiesto al Consiglio supremo della sanità di commentare questa possibilità. Il ministro fiammingo della sanità pubblica Wouter Beck si è offerto di introdurre il vaccino su base volontaria attraverso il “consenso informato”.

La vista è ancora in fase di sviluppo all’interno dei CSS, è stato sottolineato venerdì mattina. Conta di posticiparlo venerdì sera su richiesta del ministro Beck. Pertanto, i ministri della salute possono già prendere una decisione questo fine settimana. L’avviso completo sarà quindi annunciato all’inizio della prossima settimana.