Ricarica questo lussuoso fuoristrada elettrico con energia solare in onore di Virgil Abloh

Mercedes-Benz ha rivelato che Project Maybach è una show car elettrica che rende omaggio a Virgil Abloh. Il direttore artistico delle collezioni uomo Louis Vuitton, scomparso il 28 novembre 2021, è stato coinvolto nella progettazione di questo concept di lusso.

Il 28 novembre 2021 è morto di cancro Virgil Abloh, direttore artistico dei gruppi maschili di Louis Vuitton. Mercedes ha voluto rendergli omaggio svelando il progetto Maybach, frutto di una collaborazione con Mr. Abloh e Gorden Wagener, Direttore del Design Mercedes Benz.

Questo progetto è stato immaginato da un foglio di carta bianco: il duo non ha avuto restrizioni imposte da Mercedes, che ha lasciato loro le redini illimitate della creatività. Anche se l’idea alla base di questo progetto Maybach è quella di illustrare l’identità di lusso del marchio tedesco.

quasi 6 metri

Per farlo, seleziona i due uomini’Un nuovo linguaggio di design che spinge i confini della funzione, dello stile e della creatività collaborativa“,” Possiamo leggere in un comunicato stampa. Il risultato è una coupé e un’auto da rally a due posti.Enormi proporzioni da Gran Turismo, grandi ruote all-terrain e accessori premium».

A prima vista, il progetto Maybach sembra davvero sorprendente con i suoi quasi sei metri di lunghezza. Il suo tetto panoramico dà anche un senso di spazio una volta dentro. Inoltre, l’interno trasuda lusso con un rivestimento che sembra essere in pelle. Tipico per veicoli di lusso.

energia solare

Oltre alle linee superiori molto arrotondate, il progetto Maybach trae ispirazione anche da una particolare Mercedes Classe G, il veicolo fuoristrada del produttore, in particolare per quanto riguarda la firma del faro. Questo mette in evidenza l’aspetto “fuoristrada” che Virgil Abloh e Jordan Wagner desideravano.

L’azienda non ha fornito dettagli sull’autonomia e sulla potenza, ma ha confermato che le celle fotovoltaiche sono a posto.Sotto la superficie trasparente del cappuccio»Consentono di avere autonomia, senza dire quanto. In ogni caso, questo progetto Maybach ha tutto per un concetto che non deve necessariamente integrarsi nel catalogo Mercedes.

Mercedes terrà un evento il 3 gennaio 2022 per svelare il suo concept elettrico VISION EQXX, che vanta una brutale autonomia di 1.000 km con una singola carica.

Per saperne di più

Per seguirci, ti invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Potrai leggere i nostri articoli e file e guardare gli ultimi video su YouTube.