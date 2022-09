Johnny Depp ha una relazione con il suo avvocato: ecco il collegamento che hai con Meghan Markle

Il mondo è piccolo, e ancora di più quando si parla del mondo dello spettacolo. La nuova fidanzata di Johnny Depp, la signora inglese Joel Rich, ha già una relazione con Meghan Markle. Qual è il collegamento?

rapporto professionale

L’avvocato londinese rappresentava Meghan Markle nella causa intentata dalla duchessa del Sussex contro Associated Newspapers, proprietaria del Daily Mail e del Mail on Sunday.

Markle ha citato in giudizio la società di tabloid britannica nell’ottobre 2019 dopo aver pubblicato una lettera privata che la duchessa ha scritto a suo padre, Thomas Markle, dopo che era assente dal suo matrimonio reale con Harry nel maggio 2018.

Dobbiamo credere che Joel Ritchie sia stato un eccellente avvocato da quando la signorina Markle ha vinto la causa nel dicembre 2021. In effetti, la corte ha stabilito che la pubblicazione della lettera violava la sua privacy ed era “illegale”.

Tuttavia, il Mail on Sunday ha affermato che l’ex studente di “Suits” ha scritto la lettera sapendo che sarebbe stata divulgata, ma i giudici hanno deciso che la corrispondenza era “personale e privata e non nell’ambito del legittimo interesse pubblico”.

Markle è stato felice di rivelare ai media a Pagina Sei in quel momento che questa vittoria “non era solo per lui [elle], ma per chi ha paura di difendere ciò che è giusto. ‘ Mentre aggiunge: ‘Domani potresti essere tu. Queste pratiche dannose non accadono una volta durante la luna blu: sono fallimenti quotidiani che ci dividono e tutti meritiamo di meglio”.

Il Mail on Sunday è stato condannato a risarcire i danni e a stampare le scuse in prima pagina per l’ex attrice.

Joel Rich una volta ha difeso il suo ragazzo

Rich ha anche rappresentato Depp nella sua causa per diffamazione contro The Sun, che ha perso nel novembre 2020.

Ma attenzione, Joel Rich non deve essere confuso con l’avvocato Camille Vasquez, che ha difeso Johnny Depp durante il processo con Amber Heard e che era sospettato di avere rapporti più che amichevoli con l’attore. Lei lo ha esplicitamente negato. Dopo mail giornaliera Ha rivelato che l’avvocato aveva in realtà una relazione con Edward Owen, l’amministratore delegato britannico di WeWork (una società nota per la gestione di immobili in Europa).