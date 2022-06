Pulire i pesticidi è possibile?

© Belga Image

Mangiare mette a rischio la nostra salute. La grande sfida oggi è trovare alternative ai pesticidi mentre si nutre il pianeta. L’agricoltura di transizione è un settore in cui Philippe Jacques lavora da oltre trent’anni. In particolare, dal 1988 sviluppa un pesticida biologico che ancora non è in commercio. “Ci sono alternative. Ma i processi biocidi sono molto lunghi. Dovrebbe essere biodegradabile, il più naturale possibile e vicino ai materiali esistenti e proteggere le piante. E poi devi formare le persone, il che richiede tempo, senza dimenticare che devi investire in nuove attrezzature. È un fenomeno lento che deve essere accelerato con tutti i mezzi possibili. Ma la ricerca non è sufficientemente finanziata e il processo di certificazione è molto lento.“

Nel frattempo, tutti gli agricoltori possono passare al biologico? “Ciò ridurrebbe notevolmente i rendimenti e aumenterebbe i prezzi. Siamo pronti per questo? È meglio sperare di convertire tutti gli agricoltori a tecnologie pulite. Ma ci vorrà un’altra generazione per arrivarci.“

Le Fiandre vanno un po’ meglio. Le coltivazioni di ortaggi sono iniziate senza terreno. Le radici delle piante bevono il succo dei fertilizzanti chimici, che permette loro di evitare malattie del suolo, e poiché la fattoria è completamente chiusa, non ci sono insetti o malattie. In questo modo si ottengono peperoni o melanzane praticamente non lavorati. “Siamo totalmente l’opposto del biologico, ma raggiungiamo uno dei nostri obiettivi biologici che non è l’agricoltura con pesticidi.“