Respirare scorregge farà davvero bene alla salute… Lo dice uno studio molto serio… (o quasi)

Per i comuni mortali, la flatulenza è motivo di imbarazzo… tuttavia, può respirarla Ha effetti benefici sulla salute. Be ‘quasi. Ricercatori di Università di Exeterin Inghilterra Idrogeno solforato – cioè, ciò che il tuo corpo produce quando i batteri scompongono il cibo, causando gas – e, ho scoperto, può prevenire alcune malattie. Diabete, ictus, malattie cardiache, demenza…

Scorregge nell’alito, vero vantaggio? Non così in fretta…

“Sebbene l’idrogeno solforato sia noto come un gas maleodorante che si trova nelle uova marce e nella flatulenza, è prodotto naturalmente dal corpo e potrebbe avere implicazioni significative per i trattamenti futuri per una varietà di disturbi”.disse il dottor Mark Wood.

I ricercatori hanno già tentato di ricreare questo gas naturale in un nuovo composto, AP39, al fine di sfruttarne i benefici per la salute. Consegna “piccole quantità” direttamente a Cellule mitocondriali ha permesso di dimostrare che quest’ultimo “Protetti e sopravvivi”Università conclusa. Il che specificava, a quel tempo, che nessun farmaco era ancora stato creato e tanto meno testato sull’uomo. A tutti gli effetti, ricorda che l’inalazione di idrogeno solforato in alte concentrazioni lo è tossico.