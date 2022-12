I 5 migliori pesci sani che puoi mangiare in tutta tranquillità

Il pesce è una vera fonte di proteine ​​magre e sane. Mentre i pesci grassi, come il salmone, il tonno, le sardine e lo sgombro forniscono acidi grassi omega-3 sani per il cuore e il cervello, di cui potresti aver sentito parlare.

Ma c’è anche la preoccupazione per l’ambiente e la scelta di prodotti ittici sostenibili. Se ti trovi spesso davanti al banco del pesce, un po’ perplesso: cosa fa bene a me e all’ambiente? Abbiamo svolto alcune ricerche per selezionare il pesce più sano da mangiare in termini di sostenibilità, contenuto di mercurio e benefici nutrizionali. Ma prima, menzioniamo i benefici per la salute derivanti dal consumo di pesce.

Gli enormi benefici per la salute del pesce.

La ricerca indica che il consumo regolare di pesce può ridurre il rischio di varie malattie e disturbi. Ecco alcuni risultati di esempio:

asma I bambini che mangiano pesce hanno meno probabilità di sviluppare l’asma.

cervello Il pesce ricco di acidi grassi omega-3 può supportare un tessuto cerebrale sano.

Malattia cardiovascolare Mangiare almeno due porzioni di pesce a settimana riduce il rischio di malattie cardiache e ictus. Garantisce una riduzione della formazione di coaguli di sangue e delle infiammazioni, un miglioramento dell’elasticità dei vasi sanguigni, una diminuzione della pressione arteriosa e dei trigliceridi nel sangue, ed infine un aumento del colesterolo “buono”.

malattia mentale Gli anziani che mangiano pesce almeno una volta alla settimana possono avere un minor rischio di demenza, incluso il morbo di Alzheimer.

diabetico Il pesce può aiutare i diabetici a controllare i livelli di zucchero nel sangue.

Guarda : Le donne che allattano e mangiano pesce hanno una vista migliore, probabilmente grazie agli acidi grassi omega-3. Mangiare pesce due o più volte alla settimana è associato a un minor rischio di sviluppare la degenerazione maculare senile.

Condizioni infiammatorie Il consumo regolare di pesce può alleviare i sintomi dell’artrite reumatoide, della psoriasi e delle malattie autoimmuni.

Nascita prematura Mangiare pesce durante la gravidanza può aiutare a ridurre il rischio di parto prematuro.

I 5 migliori pesci sani da mangiare.

Sgombro atlantico.

Questa specie a crescita rapida significa che può essere facilmente rinvasata e tollera grandi catture. Gli attrezzi da pesca utilizzati per catturare le specie di sgombro sono efficaci ed è improbabile che causino una significativa distruzione dell’habitat. Questo è un altro motivo per cui questo pesce è una scelta rispettosa dell’oceano. Questo pesce dal sapore audace è ricco di omega-3 salutari per il cuore, una buona fonte di proteine ​​(20 g per 80 g di filetto) e si abbina bene con condimenti audaci.

Salmone selvaggio (anche in scatola).

Il salmone selvatico è povero di sostanze inquinanti, in particolare piombo e mercurio. L’acquisto di salmone in scatola è anche un modo economico per incorporare questo pesce sano nella tua dieta. Non solo il salmone in scatola è un’ottima fonte di acidi grassi omega-3, ma è anche una delle migliori fonti non casearie di calcio. Una porzione da 80 g copre il 18% del fabbisogno giornaliero. Il salmone selvatico in scatola è solitamente salmone rosso o rosa. Ma devi controllare l’etichetta per essere sicuro.

Sardine selvatiche (anche in scatola).

Le piccole sardine economiche sono un superalimento in molti menu. Contiene circa 1.200 mg di acidi grassi omega-3 per porzione ed è uno dei pochi alimenti naturalmente ricchi di vitamina D. Le sardine appartengono alla stessa famiglia di molti pesci come aringhe e spratti. Inoltre, è uno dei pochi alimenti naturalmente ricchi di calcio. Con il 33% dell’assunzione giornaliera necessaria per porzione.

Trota iridea (e alcune specie lacustri).

La trota è dietro al salmone rosa in scatola quando si tratta di contenuto di omega 3. È una buona fonte di potassio, selenio e vitamina B6. Con più di un giorno di scorta di vitamina B12, la trota è un’ottima alternativa quando proviene dai posti giusti .

anche internamente.

L’aringa è un alimento base della dieta scandinava, e per una buona ragione. Il contenuto di omega-3 è superiore a quello di sardine, trote e sgombri. È anche un’ottima fonte di vitamina D e selenio. Troverai comunemente aringhe in scatola, in salamoia o affumicate nei menu dei ristoranti, ma possono anche essere consumate fresche.

Conclusione:

Può essere difficile decidere quale pesce sia più salutare per te e per l’ambiente. Per semplificarti le cose, abbiamo scelto i 5 migliori pesci che fanno bene a te e all’ambiente. Seguendo questo elenco, potrai goderti il ​​tuo piatto di pesce sapendo che stai facendo la tua parte per proteggere il nostro pianeta.

