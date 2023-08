Remake di Biancaneve: “Mio padre e Walt Disney si rivolteranno nella tomba”, dice il figlio del regista del classico del 1937

dal trionfo Roy il leone Nel 2019, lo studio Disney deve pentirsi di essersi impegnato in diversi adattamenti dei suoi classici animati. Lilli e il vagabondo, Mulan, Pinocchio o Peter Pan e Wendy Finì con un flop e recensioni dure. Ma niente, nemmeno la Sirenetta E chiede un boicottaggio a causa del ruolo principale interpretato da un’attrice nera, ha generato solo tante polemiche quanto un futuro remake live-action. Bianco come la neve.

Evita di rafforzare gli stereotipi.

sostituire i sette nani con “magiche creature dei boschi Il principe azzurro viene messo sotto accusa da Jonathan”per evitare di rafforzare gli stereotipi”. Hanno dato fuoco ai social network più di una volta. Così come la partecipazione dell’attrice latina Rachel Ziegler nel ruolo principale. Nemmeno le sue dichiarazioni incendiarie su Extra TV di qualche giorno fa hanno calmato la situazione: “Non siamo più nel 1937. Nessun principe la salverà, e lei non sognerà il grande amore. L’originale sembra essere stato rilasciato nel 1937, e l’attenzione si concentra sulla sua storia d’amore con l’uomo che la sta perseguitando. È strano, strano! ” prima di aggiungere:La maggior parte dei tratti della sua personalità non funziona più per il pubblico attuale. Abbiamo dovuto immergerci in profondità per risolvere il problema e rendere Biancaneve una donna moderna”.

Peter Dinklage arrabbiato con la Disney e la loro nuova versione di “Biancaneve e i sette nani”

“Inventano cose nuove che sono sveglie”

Parole che hanno messo in soggezione David Hand, figlio di… David Hand, uno dei registi del capolavoro d’animazione. “È un concetto completamente diverso: sono totalmente contrario e non credo che lo farebbero neanche i miei genitori e Walt (Disney).ha detto V.I L’indipendente. Lo vede”È un peccato che la Disney stia provando qualcosa di nuovo con un’opera che ha avuto così tanto successo”.e lo spiega in dettaglio. “Le loro idee sono molto radicali al momento. Cambiano la storia, cambiano il modo di pensare dei personaggi… inventano nuove cose risvegliate, e io non approvo queste pratiche. Onestamente, trovo un po’ offensivo quello che hanno fatto ad alcuni dei loro classici. Non c’è rispetto per ciò che Walt Disney e mio padre hanno realizzato. Penso che lui e Walt si rivolteranno nella tomba”.

Quando è stato censurato il film “Biancaneve e i sette nani”?

Rilasciato a marzo 2024

Incapace di decollare dalla vetta del 91enne, continua i suoi attacchi al remake. “È così patetico che la gente la pensi così. Questo rappresenta le forme d’arte attuali. Ma i giovani spettatori, specialmente quelli che non hanno mai visto il film originale, potrebbero fraintendere la storia”.

Furioso, pensa che la Disney sia solo un “Demolizione” il lavoro di suo padreScritto con gusto per l’epoca. Non sono d’accordo con questo nuovo concetto, ma so che la Disney sta adottando questo approccio”. Per lui, i dirigenti dello studio sono grandi orecchie rotonde.Non dovrebbero prendere una versione classica e riscriverla a loro immagine. Dovevano scegliere qualcos’altro e inventare nuovi personaggi. E se lo fanno, non rovinare o cercare di buttare via un film classico e fantastico”.

Questo adattamento non è previsto nelle sale fino al 20 marzo 2024, ma l’accoglienza sarà calorosa.