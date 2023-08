Carole Bouquet: il sobrio figlio Dimitri Rassam pubblica una sua adorabile foto per il suo 66esimo compleanno

Carole Bouquet: suo figlio prudente, Dimitri, è un pittore che condivide una sua adorabile foto per il suo 66esimo compleanno con Dailymotion

Carole Bouquet è anche la madre di un altro ragazzo, Louis, nato dalla sua precedente storia d’amore con Francis Giacobetti. Louis è l’orgoglioso padre di due figlie, Gaïa e Paloma, che sua madre ha immortalato in foto qualche giorno fa su Instagram. “Ho due amori, Gaïa e PalomaL’attrice ha sottotitolato una foto delle sue nipoti a bordo piscina. Questa foto è stata scattata sull’isola italiana di Pantaleria dove Carol Bouquet ha una casa ma anche una famosa azienda vinicola. L’attrice ha anche altri nipoti: Daria, 12 anni, che Dimitri Rassam ha conosciuto prima di incontrare Charlotte Casiraghi e Balthazar, frutto del suo amore per la figlia di Carolina di Monaco.

Nonostante un’agenda molto fitta, Dimitri Rassam non dimentica la sua famiglia e coloro che tengono di più a lui. Il 18 agosto sua madre, Carole Bouquet, ha festeggiato il suo compleanno. L’attrice ha appena compiuto 66 anni, una pietra miliare che suo figlio di 41 anni ha evidenziato sul suo account Instagram. Moderatamente attivo sui social, parlando spesso solo dei suoi progetti professionali, è stata sua madre a farsi notare un paio di giorni fa dal marito di Charlotte Casiraghi.

Dimitri Rassam è un tipo sottile ma ha molto peso nell’industria cinematografica, come il suo defunto padre prima di lui (Jean-Pierre Rassam). progetto Tre moschettieri: D’Artagnan Uscito lo scorso aprile e riscuotendo un grande successo, Dimitri Rassam sta attualmente elaborando un altro romanzo di Alexandre Dumas: Conte di Montecristo. Le riprese sono iniziate poche settimane fa, in particolare con Pierre Nene nel cast.

Tornata single qualche mese fa in seguito alla separazione da Philippe Serres de Rothschild, Carole Bouquet sta approfittando appieno dell’inizio del suo sessantaseiesimo anno e dell’estate. L’attrice si è rivelata in una foto, con le mani piene di buoni prodotti. “Mattina a Pantelleria. Iniziamo con il formaggio di Paul per colazione! Poi la frutta del mattino, principalmente zucchine e melanzane dell’orto!sospeso.