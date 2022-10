Regole rigide: Bray Wyatt è tornato!

Una spietata delusione iniziò a fargli storcere il naso quando Riddle aveva appena sconfitto Rollins in un pit fight match, i titoli di coda dello show finivano in fondo ai nostri schermi e la famosa rivelazione del Bianconiglio sembrava scivolare via. .. Prima che i titoli di coda siano finiti e la stanza sia immersa nell’oscurità!

La frase “Ha fatto il mondo nelle sue mani” inizia a risuonare in tutta l’arena e mette in luce le figure della defunta Firefly Fun House. Prima di fermare il cattivo stesso !

La telecamera si concentra su una porta sul palco. Un video viene riprodotto su Titantron. Entriamo nella FireFly Fun House abbandonata, che è divorata da polvere e sporcizia. Un uomo mascherato chiede chi è il responsabile di tutto questo…

Torna sul palco. aprendo la porta. Un uomo mascherato tira una lanterna in mano. Si toglie la maschera… è Bray Wyatt!

Il PLE termina sul logo della farfalla invertita con un teschio. Il coniglio è uscito dalla sua tana. Lunedi prossimo! Trovate tutti i risultati di Extreme Rules 2022 a questo link e la nostra recensione qui sotto:

Credito immagine: WWE