Goldberg lascia il posto ad altri per rovesciare Roman Reigns

Durante The Bump, Bill Goldberg ci ha parlato del suo contratto e ha dato la sua opinione su quante persone potrebbero infrangere i voti romani.

ci dice:

“Non ho più partite sul mio contratto, ma conosco un modo per affrontarlo. Devo ripagarlo per quel piccolo soffocamento in Arabia Saudita. Ma penso che ci siano un certo numero di superstar che possono prenderlo giù, questo è certo. È al momento giusto e nel posto giusto e deve essere uno contro uno. Ed è difficile perché oggi, con Usos, ha un sistema di difesa ravvicinata che funziona bene con lui. Penso che Brock Lesnar ha la possibilità di avere successo quando torna, ma come ho detto, penso che ci siano un numero tra le persone nella lista, in entrambi gli spettacoli, in entrambi gli spettacoli, hanno il potere di batterlo. Ma tutto ha mettersi al suo posto. Voglio dire, è così arrogante, l’abbiamo visto nell’ultimo anno o giù di lì, e ci vorrà qualcuno di speciale per venire a portarlo via. Penso, come ho detto, due persone sono più di capace di farlo”.

Attualmente, Bill Goldberg non compare nei piani di Paul “Triple H” Lévesque per una possibile nuova partita. Un nuovo boss in WWE vuole molto meno un Part-Timer, ma nel wrestling lo sappiamo fin troppo bene, e non diciamo mai mai, perché l’ultimo match non è molto lontano.

